NINA's weekendlist: onze 10 tips om er een topweekend van te maken

06 juni 2020

09u24 0 Vrije tijd Geen idee wat te doen? Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. LUISTEREN

Na haar jazzperiode en het succes van haar Oscargenomineerde film A Star Is Born mag het voor Lady Gaga weer wat minder serieus. Toch qua look. Het roze haar is terug en op de cover van haar zesde album, Chromatica, verschijnt ze als een soort cyberpunk. De diepgang zit vooral in de thema’s van haar songs: mentale gezondheid en fysieke pijn.

nu te streamen

2. ZIEN

Twee Golden Globes en zes Emmy Awards. Dat moet je verdienen. Fleabag is een van de allerbeste reeksen ooit. In het tweede seizoen wordt de seksueel vrijgevochten Fleabag verliefd op een priester. Amen!

via lumiereseries.com, vanaf 23 juni op dvd

3. ONTDEKKEN

Doe jezelf een plezier en luister naar Wasted Time (toepasselijke titel in deze tijden). Drie minuten puur genot. Het is de debuutsingle van Charles. Noem haar gerust de Waalse Lana Del Rey. Graag meer van dat, en snel!

via o.a. Spotify

4. MAANSTAREN

De mensheid is al eeuwen gefascineerd door de maan. Ook astrologie is weer helemaal hot, tot in de mode toe (foto). Journaliste Katrin Swartenbroux laat er nu een superleuk boek over los dat leest als een raket.

Lunatic, 24,99 euro, uitgegeven bij Lannoo

5. BEZOEKEN

De Olympische Spelen in Japan zijn afgelast en ernaartoe reizen is ook ­onzeker (dus risky business), maar gelukkig is er in het Antwerpse MAS nog de verlengde expo Cool Japan.

mas.be

6. CITYTRIPPEN

Van de Eiffeltoren en de Big Ben tot het Atomium. Je ziet het allemaal op één dag in Mini-Europa. Het miniatuurpark is terug open – ook leuk als gezinsuitstap deze zomer.

minieurope.com

7. UIT BED KLAPPEN

Elke week geeft Wim Slabbinck relatieadvies in NINA, maar zijn Blind Getrouwd-collega Filip Geelen is ook niet van de minsten. Hij pakt uit met zijn eerste boek. In Waar is de liefde gebleven? pakt hij de meest voorkomende (bed)problemen uit zijn praktijk aan.

22,99 euro, (pre-order) Borgerhoff & Lamberigts

8. BEWEGEN

Volgens NINA-trendwatcher Hilde Francq wordt de thuisgym een blijver. Net als sporten in openlucht. Met de Wellness Ball doe je beide. Door het lintje neem je hem makkelijk mee naar buiten. Ook te gebruiken als bureaustoel.

245 euro, technogym.com

9. BOOTJE VAREN

Wie heeft de Canal du Midi of de Côte d’Azur nodig als je de Leie hebt? Met een luxesloep kan je erop cruisen zonder dat je een vaardiploma nodig hebt. Het ultieme vakantiegevoel!

vanaf 70 euro voor 5 personen, booot.be

10. SHOPPEN

In afwachting tot haar boetiekhotel Lit d’Art opnieuw gasten mag ontvangen, opende Aida Heerman een pop-up met design, mode en kunst.

Schuttershofstraat 42, Antwerpen, litdart.com