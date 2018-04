NINA's ultieme terrasjesgids: Leuven Jente Hautekeete

19 april 2018

16u08 0 Vrije tijd Met het zalige lenteweer steekt de goesting in een zonnig terras, inclusief glas wijn of cocktail, spontaan de kop op. We deden een ronde langs de beste adressen van Vlaanderen waar je een stevige portie vitamine D kan opdoen. Vandaag: Leuven.

Bar Nine

Deze bar ligt op de oude markt en heeft leuke, hippe terraszetels, fingerfood én – van horen zeggen – geweldige cocktails. Vooral de locatie van de bar is een troef, want de oude markt wordt wel ‘de langste toog ter wereld’ genoemd. Het is als het ware één groot terras wanneer het zonnetje de kop opsteekt.

Adres: Oude Markt 9

De Werf

De Werf heeft een héél erg groot terras op het Hogeschoolplein, maar dankzij al het groen en de kleurrijke lampionnen is het er best gezellig. De meeste stoeltjes zijn steevast bezet door studenten, want de menukaart staat vol met betaalbare, simpele en lekkere gerechtjes. Als het 's avonds wat afkoelt, kan je naar de fleece dekentjes grijpen om je warm te houden.

Adres: Hogeschoolplein 5

Bar del Sol

Met een vrolijk kleurenpallet, lekker eten en een tof terras verdient Bar del Sol zonder twijfel een plekje in deze lijst. Deze bar is te vinden in een vrij rustige straat op een klein pleintje. Ze serveren onder andere tapas, taco’s en nog gerechtjes die je doen verlangen naar je volgende vakantie. Ook voor de sangria-liefhebbers is het zeker een aanrader om eens uit te proberen.

Adres: Schapenstraat 105

Café Entrepot

Met een minder centrale ligging valt Café Entrepot misschien wat uit de boot, maar het is zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Met een groot terras en zijn ligging aan de vaartkom is het de perfecte locatie om te ontspannen in het zonnetje. Er worden ook regelmatig optredens en tentoonstellingen georganiseerd, dus er is altijd wel iets te doen.

Adres: Vaartkom 4

De blauwe schuit

Het terras van De blauwe schuit ligt in een binnentuin, perfect om te ontsnappen aan het stadslawaai. Het eetcafé is er zelf van overtuigd het mooiste terras van Leuven te hebben. Of dat zo is, laten we in het midden, maar met een rustgevend vijvertje, veel groen én de huispauw Josse valt ze zeker en vast op.

Adres: Vismarkt 16

Kosmopol

Wie met het openbaar vervoer reist en niet te ver de stad wil intrekken, kan in de stationsbuurt ook wel wat terrasjes vinden. Kosmopol is daar één van. Ook hier kan je lekker eten en genieten van een frisse cocktail. Dit terras is gelegen op het Martelarenplein. Ideaal om lang van de zon genieten, maar je moet er de stationsdrukte wel bijnemen.

Adres: Martelarenplein 10

