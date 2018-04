NINA’s ultieme terrasjesgids: Antwerpen Timon Van Mechelen

20 april 2018

16u02 0 Vrije tijd Met het zalige lenteweer steekt de goesting in een zonnig terras, inclusief glas wijn of cocktail, spontaan de kop op. We deden een ronde langs de beste adressen van Vlaanderen waar je een stevige portie vitamine D kan opdoen. Vandaag: Antwerpen.

Butchers Coffee

Butchers Coffee is een relatief nieuwe koffiehotspot, gevestigd in een oude slagerij op ’t Zuid. Wat meteen de naam verklaart. De eigenaars deden ervaring op bij de beste koffiebar van 't Stad Caffènation, dus je kunt erop aan dat het zwarte goud dat je hier krijgt voorgeschoteld van topkwaliteit is. Ze zijn gespecialiseerd in koffie, maar je kan er ook terecht om te brunchen. Al is het allergrootste voordeel van Butchers Coffee nog het grote terras, waar bijna de hele dag zon opstaat.

Kasteelstraat 57. Meer info: butcherscoffee.be.

Café Bazaar

Een beetje buiten het centrum, op een boogscheut van Berchem Station, ligt Café Bazaar. Een gemoedelijk eetcafé waar je met gemak een paar uur kunt hangen om te aperitieven, daarna eten om vervolgens in het bier te vliegen. In de late namiddag baadt het terras er gewoonlijk in de zon, dus kom niet te laat als je nog wil genieten van de laatste zonnestralen van de dag. Als de deuren er sluiten, kun je verkassen naar de overkant. Buur Café Stanny is namelijk tot in de vroege uurtjes open.

Lange Leemstraat. Meer info: Facebookpagina Café Bazaar.

Take 5 Minutes In Paris

In het schattige eetcafé Take 5 Minutes In Paris waan je je na een paar minuten al in de hoofdstad van Frankrijk. Al betaal je er wel stukken minder voor pakweg een broodje camembert of een croque monsieur. Op het voorterras kun je mensen kijken, maar wij zijn vooral fan van de charmante achtertuin.

Kloosterstraat 50. Meer info: Facebookpagina Take 5 Minutes In Paris.

Vitrin

Vitrin is het café dat Antwerpen deed kennismaken met Aperol Spritz en nog steeds gaat het Italiaanse aperitief er vlot de toonbank over. Het is de ideale plek om mensen te spotten, want zeker in de zomer is het terras van Vitrin de trekpleister voor iedereen die ook maar een beetje hip en happening is in de Scheldestad. Enige nadeel: tegen middernacht gaan de deuren hier onherroepelijk dicht.

Marnixplaats 14. Meer info: vitrin.eu

Esco*Bar

Net als Take 5 Minutes In Paris, heeft Esco*Bar ook een stadstuin aan de achterzijde waar je heerlijk kunt ontsnappen aan de stadsdrukte. Tussen het groen kun je er lunchen en koffie drinken, of een paar pintjes drinken. Esco*Bar ligt op nog geen honderd meter van het Centraal Station, ideaal dus om een dagje Antwerpen mee te beginnen of afsluiten.

Quellinstraat 32. Meer info: koffieenlunchescobar.be.

Caffènation Roastery

De bekende koffiebar Caffènation opende een tijdje geleden een nieuwe vestiging in het ecologische bedrijventerrein PAKT in Berchem. De koffiebar is omring door bomen, er zitten kippen in de bomen (!), je komt er letterlijk terecht in een oase van rust en je drinkt er nog eens de beste koffie van Antwerpen ook. Al serveren ze er ook biologische wijn voor de liefhebbers.

Regine Beerplein. Meer info: caffenation.be.

BarBel

In het buitenland barst het van de wijnbars, maar in Antwerpen zijn ze op één hand te tellen. Bij BarBel serveren ze Europese wijnen en heerlijk tapas, maar het is vooral voor de vriendelijke bediening dat je snel terug wil komen. Barbel bevindt zich op de Vrijdagsmarkt, één van de gezelligste pleinen in het hartje van Antwerpen. Ook bij Juno en In De Roscam is het leuk zitten op het terras (en binnen).

Vrijdagsmarkt 1. Meer info: flavoursofbarbel.be.

Witzli-Poetzli

Het legendarische artiestencafé in de schaduw van de Kathedraal bestaat al meer dan dertig jaar en wordt net zoals in zijn begindagen nog altijd druk bevolkt door kunstenaars en acteurs. Wanneer het in de zomer bakken en braden is, is het terras van Witzli-Poetzli de ideale locatie om verkoeling te zoeken omdat de Kathedraal alle zon wegneemt.

Blauwmoezelstraat 8. Meer info: witzlipoetzli.com.

Bar Paniek

In een grote loods aan het Kattendijkdok op het Eilandje, gaat elke zomer Bar Paniek open. Het reusachtige terras is overgoten met planten en je kijkt uit op de Schelde, een mooiere setting vind je haast niet in de zomer. Dat de prijzen van de drank er belachelijk laag liggen, is alleen maar extra mooi meegenomen. Bar Paniek opent dit jaar op 26 april.

Kattendijkdok-Oostkaai 21B. Meer info: Facebookpagina Bar Paniek.

