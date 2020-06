NINA’s summerlist: onze beste tips om coronaproof op vakantie te gaan in eigen land David Devriendt

21 juni 2020

Reisje in eigen land gepland? Met onze tips maak je er een geweldige staycation van!

POP-UPS

De kust maakt zich op voor een drukke zomer. Pop-upboetieks blijven een vaste waarde. Alleen in Knokke al gaan er met RR Beach, The Guest, ­Labellov, CDKN, Concept Store en Haven Surf (foto) zeker vijf open. Die laatste houdt elke ­zaterdag een sunsetapéro en plant workshops surfvinnen customizen. Ook de familie Van Ongevalle, met de bekendste telg cocktailmaker Hannah, gaat overstag met Ugly Duckling, een pop-uprestaurant en cocktailbar.

rrinterieur.be - theguest.store - labellov.com - cdknwithfriends.com - havensurf.com - uglyducklingknokke.be

ZOMERBARS

Wat zou een staycation zijn zonder zomerbars? Dat is in coronatijd niet anders. In Antwerpen is net SOMMAR (foto) gestart, met zicht op de Schelde. Dit jaar slaan ze de handen in elkaar met The Jane, dat het culinaire deel op zich neemt. Zomaar binnenwandelen kan niet, reserveren is verplicht! Hetzelfde verhaal bij Bar Chapel in Borgerhout. Wie wil genieten van de groene kloostertuin, moet boeken. Ook rooftopbar Gaston in Gent werkt met zo’n agendasysteem.

peopleofsommar.be - barchapel.be - gaston-gent.be

GLAMPING

Je eigen luxetent pal in de natuur. Geruster kan je bijna niet zijn. De glamping-opties in België zijn dit jaar eindeloos. Connections pakt uit met 55 tenten op hun Basecamp in Durbuy (foto). En ook weddingplanner Eline Ros springt op de kar met een glamping in Turnhout.

connections.be - elineros.com

PRIVÉOASE

Het allerveiligst blijven de plekjes waar je het rijk voor jou alleen hebt. Een verborgen pareltje is Ten Torre in Oedelem, een eeuwenoud waterkasteel met een roemrijke geschiedenis (het was ooit in handen van keizer Karel V). Nu is het net gerenoveerd tot een prachtige staycationbubbel in een bosrijk privépark van tien hectare. Ware luxe, en best betaalbaar, want de prijs kan je delen (in principe met een groep tot 22 personen). Naar het pittoreske Damme en Brugge is het maar een kwartiertje fietsen en ook de zee is niet ver.

2.800 euro voor een weekend (drie nachten) en 4.500 euro voor een week tentorre.be

OUTDOOR DINING

Horecaconcepten passen massaal hun terrassen aan. L.E.S.S. van Gert De Mangeleer verkast van het Brugse centrum naar de site van het vroegere Hertog Jan, waar de tuin meer plaats biedt. In Mechelen komen er hele terraspleinen. En Dinner On The Lake (foto) gaat dit jaar voor een kleinschaligere editie met een maximaal geventileerde Floating Table.

l-e-s-s.be - visitmechelen.be - dinneronthelake.com