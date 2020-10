Nieuwsanker Fatma Taspinar (37) over haar jeugd, ideale dag en succesvolle carrière: “Deuren gaan niet vanzelf open, je moet soms gewoon durven aankloppen” Anke Michiels

04 oktober 2020

11u13

Bron: NINA 0 Vrije tijd Ze is gerechtsjournaliste, programmamaker en nieuwsanker in het laatavondjournaal. De carrière van Fatma Taspinar (37) loopt op wieltjes. “Maar ik wil in het leven niet alleen maar gewerkt hebben.” We leggen ze de zesendertig ‘liefdesvragen’ van hoogleraar psychologie Arthur Aaron voor en ontdekken zo waarom zo veel kijkers om elf uur ’s avonds graag afstemmen op Eén. “Ik weet nog altijd niet of ik wel zit waar ik moet zitten. Ik ben een eeuwige twijfelaar.”

Je mag eender wie ter wereld kiezen: met wie ga jij een avondje uit eten?

“Als ik nog één keer met Christophe Lambrecht (StuBru presentator die vorig jaar overleed, red.) kon gaan eten, mag de rest van de wereld thuisblijven. Hij was een zeer dierbare, warme vriend. We zouden die avond vooral lachen en zeveren. Ons laatste etentje was een paar weken voor zijn dood, in Noen in Mechelen. Het was kort, hij wilde zijn dochter gaan halen na haar Rome-reis. Zijn dood kwam onverwacht, dat maakt het tot vandaag moeilijk. Alsof hij elk moment kan verschijnen. Alsof hij nog altijd ergens in de radio zit en plots gaat beginnen praten. Hij was écht de allerlaatste die zo vroeg had moeten gaan. Iedereen laat een leegte achter. Maar die van Christophe is nog groter dan die van anderen.”

Wilde je graag beroemd zijn?

“Nee. Ik wilde zelfs nooit journalist worden. De ‘bekendheid’, of het feit dat ik op tv kom, hoort bij mijn job. Maar dat maakt me niet extra ijdel. Ik denk altijd: ‘doe maar gewoon gewoon’. Ik ben van heel bescheiden komaf. In onze familiewhatsapp gaat het zelden over mijn werk. ‘Mijn nieuw programma start deze week’, zeg ik dan. ‘Tof’, volgt er. Maar de zin erna gaat het alweer over iets helemaal anders.” (lachje)

“Als kind wilde ik juf worden of advocaat. Ik babbel nogal graag. Maar ik raakte gefascineerd door criminologie. Ik verslond boeken over seriemoordenaars en ging uiteindelijk criminologie studeren. Daarna werd ik

gerechtsjournalist, mijn grote liefde. Mijn baan als nieuwsanker is erbij gekomen. Op een bepaald moment waren er screentests op de VRT en ik dacht: waarom niet? Toen bleek dat ik het kon combineren met mijn job als justitiejournalist, zou ik wel stom zijn geweest om ‘nee’ te zeggen. Ik groei nog in die rol, zo ook in mijn rol als programmamaker (Fatma maakte recent ‘De Cel Vermiste Personen’, red.). Ik weet nog altijd niet of ik wel zit waar ik moet zitten. Ik ben een eeuwige twijfelaar.”

Hoe ziet een perfecte dag eruit voor jou?

“Ideaal is de dag waarop ik lang kan uitslapen. In bed blijven liggen en een beetje lezen. Koffie en de rust van ‘niks moeten’. Er mag wat sport bij: crossfit of joggen. Maar ik kan ook heel goed niks doen. Urenlang in de zetel zitten en nadenken vind ik fantastisch. Ik ben graag op mezelf. In drukke werkperiodes heb ik dagelijks tijd alleen nodig om te ontprikkelen. Als ik te weinig energie heb om in anderen te steken, ben ik er niet helemaal bij en voel ik me slecht. Het lukt me steeds beter om tegen anderen te zeggen: ‘Sorry, mijn bakje zit vol, ik kan niet afspreken. Ik zal alleen maar teleurstellen.’ Dichte vrienden en familie hebben zich daaraan aangepast. Ze weten nu: de momenten waarop ik wél afspreek, heb ik veel meer te bieden. En dat is prettiger voor iedereen.”

Heb je een voorgevoel over hoe je zal sterven?

“Ik weet wat ik zeker niet wil: door het ijs zakken. Verdrinken én vastzitten in het donker? In de kou?

Verschrikkelijk. Verder ben ik niet bang voor de dood. Ik wil niet per definitie oud worden. Het voelt oké om kort maar intens te leven. Ik denk weleens na over mijn begrafenis. Ik denk oprecht dat mensen gelukkiger

zouden zijn als ze op hun eigen begrafenis konden zijn. Wat daar allemaal gezegd wordt? Zo zonde dat de overledene dat nooit hoort. We moeten een vorm van begrafenis vinden bij leven en welzijn. Ik probeer me soms in te beelden dat er naar de mijne wel wat volk komt. Dat daar zou blijken dat ik wel graag gezien ben. Ik ben daar benieuwd naar. Al klinkt dat wellicht raar.”

Ik ben opgevoed met de boodschap ‘wees moedig en niet bang en sta op je eigen benen.’ Bij mij is dat een beetje extreem doorgeslagen Fatma Taspinar

Neem vier minuten de tijd om je levensverhaal te vertellen.

“Ik ben opgegroeid in Lier als jongste van zes kinderen. Mijn ouders zijn afkomstig uit een arme boerenstreek in Turkije. Ze emigreerden naar België in 1977. Op dat moment hadden ze al drie kinderen. Hier in België volgden nog drie ‘ongelukjes’, waaronder ik. Ons mama wist niet hoe ze ‘een spiraal’ moest vragen aan de dokter in het Nederlands. (lachje) Opgroeien als kind van een migrantengezin was niet altijd makkelijk. Ik wilde erbij horen maar ik botste op grenzen. Ik voelde me niet ‘normaal’, mijn achtergrond was ‘anders’: de meeste kindjes hadden Vlaamse ouders en geen mama met een hoofddoek. Als groot gezin – papa werkte in een fabriek, mama bleef thuis – hadden we niet zoveel middelen, en ik wilde niet uit de toon vallen. Ik werd in die tijd ook nooit uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes. Ik was gelukkig assertief genoeg. Op de speelplaats vroeg ik: ‘Mag ik ook komen, alstublieft?’ Waarna ik toch werd uitgenodigd. Ik heb toen al geleerd: deuren gaan niet vanzelf open, je moet soms gewoon durven aankloppen. Het is een van mijn krachten geworden.”

“Als puber had ik weinig zelfvertrouwen – ik keek niet graag in de spiegel – maar ik was wel zelfstandig. Ik weigerde zakgeld. Vanaf mijn zestiende werkte ik in het weekend in een restaurant. Ik betaalde ook mijn universitaire studies zelf. Ik wilde niemand tot last zijn. Ik ben opgevoed met de boodschap ‘wees moedig en niet bang en sta op je eigen benen.’ Bij mij is dat een beetje extreem doorgeslagen. Ik hoefde hun zorgen niet, terwijl mijn lieve ouders al te graag voor hun kakkenestje wilden zorgen.”

Welke rollen spelen liefde en affectie in je leven?

“Ik ben geen knuffelaar. Ik heb een soort cirkel rond me, zo van ‘niet te dichtbij komen’. Behalve bij het dansen. Dat doe ik graag intiem. Liefde betekent voor mij vooral veiligheid en zorgzaamheid. Ik heb liefde gekregen van mijn ouders door niks tekort te komen. Mijn moeder zorgde dat mijn maag gevuld was, mijn vader kocht cadeaus als hij kon. Ik doe nu precies hetzelfde. Ik uit mijn liefde in handelingen – ‘Ik ga voor je koken, ik zorg voor een Turkse mezze’ – eerder dan in woorden.”

Voor wat in het leven ben jij het meest dankbaar?

“Voor mijn familie. Hoe ouder ik word, hoe fijner ik het vind om deel uit te maken van die bende. We zijn één team en elk heeft zijn of haar rol. Hetzelfde geldt voor mijn vrienden. Mijn chosen family. Ik ben gezegend dat ik niet alleen sta in het leven. En ik ben dankbaar voor mijn carrière. Ik ben tevreden over hoe die gelopen is. Op dit moment slokt het werk me op, maar dat hoeft niet zo te blijven. Want ik wil ooit wel kinderen. Als ik voor het moederschap ga, zal ik dat ook voluit doen. Mogelijk moet mijn carrière dan wat opschuiven, maar dat vind ik niet erg: ik wil niet alléén maar gewerkt hebben. Ik wil die extra laag in mijn leven toelaten.”

Mijn emoties tonen vind ik moeilijk. Omdat ik geen ballast wil zijn voor mijn omgeving Fatma Taspinar

Vervolledig deze zin: ‘Ik wou dat ik iemand had met wie ik ... kon delen’.

“Mijn garderobe! (lacht) Ik heb te veel kleren. De jongste jaren is de drang om te kopen wel wat gaan liggen. Zo heb ik vorig jaar een opkuis gedaan, gevolgd door een soort weggeeffeest, samen met mijn twee zussen en schoonzus die toevallig dezelfde maat hebben als ik.”

Wanneer heb je voor het laatst geweend?

“Ik ween bijna nooit. Ik heb een soundtrack nodig om te kunnen wenen. Als ik me slecht voel en ik zet een Adelenummer op? Dan lukt het. Someone like you is mijn ultieme bleitnummer. (lacht) Ik zou het graag vaker kunnen, mijn ziel in tranen gieten. Want het lucht op. Maar mijn emoties tonen vind ik moeilijk. Omdat ik geen ballast wil zijn voor mijn omgeving.”

Welke herinnering koester je het meest?

“De eenvoudige geborgenheid van de lagere school. Ik herinner me hoe ik in die periode om zes uur ’s ochtends opstond en voor de warme kachel zat om mijn toetsen voor te bereiden. Hoe ik deelnam aan wedstrijden voordracht op school. En als ik ruzie maakte met mijn beste vriendin, kocht ik haar een zak snoep bij Gerda – zo’n snoepwinkeltje als dat van De Kotmadam – en was alles weer goed.”

En wat is je vreselijkste herinnering?

“Op mijn achtste werd ik wakker tijdens het slaapwandelen. Ik stond twee straten verder van huis, midden in de nacht. Ik ben gillend terug naar huis gelopen omdat ik dacht dat ik ontvoerd zou worden. Ik heb er daarna niet veel last meer van gehad. Al ben ik als student weleens wakker geworden voor de deur van een kotgenoot. (lachje) Ook dat ene moment in het tweede leerjaar, toen een klasgenootje zijn volledige chocomelk uitkotste op de witte tafel in de refter, was een klein trauma. Nooit dronk ik nog chocomelk.”

Wat is je gevoel bij de relatie met je moeder?

“Mijn moeder is een moederkloek. Ik voel me heel geborgen bij haar. Onze relatie is als een soort ultieme veilige haven: ik kan aanmeren, vertrekken om de wereld te ontdekken en terug thuiskomen. Nog altijd, als ik ziek ben, staat ze aan mijn voordeur. Dan steekt ze me in bad en schrobt ze mijn rug. Een heel fysieke handeling van troost en veiligheid.”

Als er iets is dat je kon veranderen aan je opvoeding, wat zou dat zijn?

“Ik heb geleerd om sterk en moedig te zijn. Om altijd recht te veren en door te gaan. Mogelijk leerde ik daardoor niet goed luisteren naar mijn kwetsbaarheid. Leerde ik onvoldoende dat het oké is om niet altijd flink te zijn in het leven.”

Als ik nog maar één jaar te leven had, zou ik alles wat ‘moet’ afschaffen Fatma Taspinar

Als je wist dat je nog maar één jaar te leven had, zou je dan iets veranderen aan de manier waarop je nu leeft?

“Ik zou alles wat ‘moet’ afschaffen. En toegeven aan alle verlangens die ik uitstel naar een later tijdstip. Een sabbatmaand of -jaar bijvoorbeeld. Ik stel dat uit omdat het misschien chaos zou brengen en ik een ‘verantwoord leven’ moet leiden. Maar dát idee zou ik in zo’n jaar dus loslaten.”

Als je morgen kan wakker worden met een extra kwaliteit, wat zou dat dan zijn?

“Ik zou dus graag makkelijker kunnen loslaten. Berusten. Werkzaken, een opmerking, een discussie: ik loop er lang mee rond in mijn hoofd. Ik stel dagelijks vast: dat was niet perfect, ik was niet perfect. Het voordeel daarvan is dat ik de lat hoog houd. Maar ik moet misschien toch een beter evenwicht leren vinden. Niet alles hoeft perfect te zijn, toch?”

Voor dit interview baseerden we ons op een gerenommeerde studie van hoogleraar psychologie Arthur Aron. Hij onderzocht of de intimiteit tussen twee vreemden kan versneld worden door hen een specifieke reeks van 36 vragen voor te schotelen. De volledige vragenlijst vind je hier.

