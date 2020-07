NIEUWE REEKS: De zomer van zelfstandige Katherine (37): “Ik heb mijn familie in het buitenland al veel te lang niet meer gezien” Liesbeth De Corte

29 juli 2020

10u55 0 Vrije tijd De zomer van 2020 gaat de geschiedenisboeken in, want het is er eentje zonder verre reizen, festivals en andere grote evenementen. Bedankt, corona. Dan maar op verlof in eigen hof? Wij trekken elke week de straat op en luisteren naar jullie vakantieplannen. Vandaag aan de beurt: zelfstandige én werkzoekende Katherine Nash (37).

Hoe zit het met jouw vakantieplannen?

“Het is al sinds 2016 geleden dat ik nog eens een reis heb gemaakt, en wou er deze zomer graag tussenuit knijpen. Ik had mijn zinnen gezet op een vakantie naar Griekenland, maar helaas. Die plannen heb ik gecanceld. Het vliegtuig nemen durf ik niet. Je zit minstens een uur op elkaar gepropt, en ondertussen circuleert de airco. Als één iemand ziek is, ben jij een vogel voor de kat. Bovendien ben ik ook een alleenstaande mama, en heb ik absoluut géén zin om ziek thuis te zitten met mijn 4-jarig zoontje Casper.”

Mijn familie uit Engeland heeft mijn zoontje zelfs nog nooit gezien Katherine Nash

Vind je het jammer dat je reis in het water is gevallen?

“Leuk is het niet, maar ook zonder verre reis kan ik me prima amuseren. Staycation is nu zo’n hype, maar ik doe het eigenlijk al jaren. Geef me een afgelegen huis in de Ardennen en een flinke portie rust, en ik ben tevreden. (lacht) Wat ik erger vind, is dat ik mijn familie in het buitenland al lang niet meer gezien heb. Mijn vader komt uit het Britse Devon. Hij is mijn mama gevolgd naar België, maar mijn tante, oom en enkele nichten wonen er nog. Normaal wou ik hen eindelijk bezoeken, en hen voorstellen aan m’n zoontje, want ze hebben Casper nog nooit gezien. Maar corona heeft daar een stokje voor gestoken. Dat is zonde. Maar het is wat het is. En op zich komt het goed uit dat ik thuis even kan ontspannen ...”

Hoezo?

“Zes jaar lang had ik mijn eigen vegan restaurant in het centrum van Antwerpen, maar dat was moeilijk om te combineren met het ouderschap. Daarom heb ik vorig jaar besloten om stilletjes uit te kijken naar een nieuwe carrière. Toevallig zag ik een vacature om les te geven: voeding- en verzorgingstechnieken aan leerlingen uit het eerste en twee middelbaar. Het ging om een interimcontract voor een maand, dus dat was perfect om eens te proeven van een andere soort job. Maar dat contract werd verlengd tot een jaar en plots was ik én leerkracht én restaurantuitbater én mama. Pittig!”

“Corona kwam voor mij als een geschenk uit de hemel, want ik was volledig op. Toen heb ik beseft: genoeg is genoeg. Ik snakte naar rust en een nieuwe job. Mijn baan als leerkracht zat er op, enkele weken geleden heb ik mijn restaurant verkocht, en ondertussen neem ik de tijd om weer op mijn plooi te komen."

Wat betekent de zomer voor jou?

“Het is mijn favoriet seizoen. De koude vind ik maar niets, maar een stralend zonnetje is puur genieten. Samenkomen met je bubbel, even in je eentje naar zee gaan of een terrasje doen: meer heb ik niet nodig.”

Wat is je meest memorabele zomer?

“Vier jaar geleden is Casper geboren in juni. Dat was - zonder twijfel - de meest bijzondere zomer ooit. Moeder worden is zo’n mooi en ingrijpend proces. Die eerste maanden hebben mijn hele leven volledig op z’n kop gezet. Bovendien moest ik dat combineren met het uitbaten van mijn restaurant. Zeggen dat het een uitdaging was, is nog zacht uitgedrukt. Gelukkig hebben mijn ouders veel geholpen en op Casper gepast, want ik heb als een bezetene non stop doorgewerkt. Als ik daar nu op terugkijk, vraag ik me af hoe ik dat in hemelsnaam heb klaargespeeld.” (lacht)

Wat heeft de zomer van 2020 nog in petto voor jou?

“Mijn avontuur als restaurantuitbater heb ik net mooi afgesloten. Nu wil ik eerst genieten van wat vrije tijd met mijn zoontje, dan ga ik op zoek naar een nieuw job en een nieuw hoofdstuk. Ik heb nog geen flauw idee wat mijn volgende stap gaat zijn, maar dat maakt het net spannend. Wie weet opnieuw een job in het onderwijs? Of een functie die meer leidinggevend is? Het is nog onduidelijk, maar die zoektocht geeft me energie én goesting om er opnieuw in te vliegen.”

