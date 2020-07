NIEUWE REEKS: De zomer van student Jonathan (25): “Mijn meest memorabele vakantie werd gered door twee vrouwen van 50 jaar” Liesbeth De Corte

20 juli 2020

15u27 0 Vrije tijd De zomer van 2020 gaat de geschiedenisboeken in, want het is er eentje zonder verre reizen, festivals en andere grote evenementen. Bedankt, corona. Dan maar op verlof in eigen hof? Wij trekken elke week de straat op en luisteren naar jullie vakantieplannen. Vandaag aan de beurt: student Jonathan Bruyns (25).

Hoe zit het met jouw vakantieplannen?

“Normaal ging ik een zeiltocht maken naar Scandinavië met mijn vader en één van z’n goeie vrienden. Die is helaas uitgesteld door de coronacrisis. Niet dat ik de hele tijd blijf thuiszitten. Samen met mijn broer en enkele vrienden heb ik last minute een roadtrip gepland naar de westkust van Frankrijk. Daar kijk ik naar uit: samen met een aantal gasten in een auto, op weg met een tent en een kleine barbecue. Puur genieten van de basics. We hebben nog niet alles tot in de puntjes gepland. Het enige wat vaststaat, is dat we doorrijden naar Mimizan, een populaire Franse surfspot. Surfplanken gaan we niet meenemen - daar is onze auto te klein voor (lacht) - maar we zijn sowieso van plan om enkele planken te huren en een aantal golven te pakken.”

Ga je wel vaker surfen?

“Absoluut. In eigen land, maar ook in Frankrijk en Spanje. Ik ben zelfs een keertje naar Bali geweest. Dat was wel schrikken. Die golven zijn niet supergroot, maar wel heel krachtig en stijl. Een uitdagende, maar leerrijke ervaring.”

Voor mij hoeven die verre reizen naar andere continenten niet. In Europa is méér dan genoeg te zien Jonathan Bruyns

Vind je het fijn om verdere reizen te maken en exotische plekken te ontdekken?

“Indonesië is de enige verre reis die ik gemaakt heb. Ik vind het niet nodig om naar andere continenten te gaan, maar tegelijk ervaar ik bij mijn leeftijdsgenoten wel sociale druk om de wereld te ontdekken. Precies alsof een reis binnen Europa niets voorstelt. Nee, je moet wanderlust hebben en selfies met olifanten of bij een tropische waterval maken. Sociale media staan vol met zulke foto’s. Voor mij hoeft dat allemaal niet. Vier jaar geleden ben ik op autovakantie geweest naar Roemenië. Toen heb ik beseft: Europa is prachtig, en hier is méér dan genoeg te zien.”

Wat was je meest memorabele zomer?

“Enkele jaren geleden ben ik in m’n eentje naar de Franse badplaats Biarritz getrokken om te surfen. Ik was alleen, want - heel cliché, I know - ik had ruimte nodig voor mezelf. Dat was een heel fijne vakantie, alleen het einde was een rollercoaster. Op de laatste dag zat ik op de luchthaven te wachten op m’n vlucht naar huis, toen alle boardingpanelen plots rood kleurden. Zowat elke vlucht had vertraging of was geannuleerd. Ik ging informatie vragen aan de balie, en daar stonden twee oudere vrouwen voor mij die Nederlands spraken, dus ik vroeg of ze wisten wat er aan de hand was. Blijkbaar zou onze vlucht pas twee dagen later vertrekken ... Balen, want ik wou echt naar huis. Ik was alleen, een beetje eenzaam, het regende, en ik had géén zin om mijn tent weer op te zetten in dat vieze weer. Kortom, ik was best emotioneel."

“Ik zat wat te mokken, toen die oudere vrouwtjes weer passeerden. Ze nodigden me uit om samen een koffie te drinken, en van het een kwam het ander. Ze gingen nog een bungalow huren, én er was een extra bed dat ik mocht gebruiken. Superlief, mijn twee reddende engels. Dat zijn twee schatten van vrouwen, iets ouder dan 50, maar heel jong van geest en super energiek. Dankzij hen beleefde ik een onverwacht, maar onvergetelijk einde van m’n vakantie. En uit die twee extra dagen is een fijne vriendschap gegroeid. Het is ondertussen al eventjes geleden dat ik ze nog gezien heb, maar af en toe gaan we nog eens een koffietje drinken om bij te kletsen.”

“Tijdens die bewuste zomer ben ik ook nog op zeiltrip geweest. Dat was de kers op de taart. We zeilden naar Göteborg in Zweden en Kopenhagen in Denemarken. Die bestemmingen waren de moeite, maar de reis ernaartoe ook. Het was voortdurend storm op zee, en onderweg had je het ene vergezicht na het andere. Met wat geluk konden we zelfs dolfijnen spotten. Waanzinnig om die woeste natuur te mogen bewonderen.”

Wat betekent de zomer voor jou?

“Tijdens de winter heb ik altijd last van stevige dipjes. Dan heb ik minder energie en voel ik me sneller moe en down. Maar bij het begin van de lente en de zomer verandert dat, en zit ik beter in m’n vel. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het extra zonlicht, maar ik geniet ook van sociaal contact, iets drinken bij mooi weer, uit eten gaan en me amuseren met vrienden. Dat geeft me energie. Eventjes heb ik gevreesd dat de horeca dicht zou moeten blijven door corona, maar gelukkig kunnen we ondertussen weer op café gaan en profiteren van terrasjes.”

Heb je soms schrik voor een tweede golf?

“Toch wel, ik ben een introvert en kan goed alleen zijn, maar tegelijk gedraag ik me graag als toerist in eigen land, en zeker in Antwerpen. Duimen dat de terrasjes niet opnieuw sluiten! Soms erger ik me aan mensen die zich niet aan de regels houden. Het is begrijpelijk dat ze hun eigen goesting willen doen, maar als puntje bij paaltje komt, is hun gedrag gewoon onbeleefd, lomp en onverstandig.”

Wat heeft de zomer van 2020 nog voor jou in petto?

“Als alles goed gaat - en ik slaag voor mijn herexamens - dan studeer ik af in mijn bachelor sociologie. Spannend, want ik weet niet goed wat m’n volgende stap gaat zijn. Ga ik een job zoeken? Nog iets bijstuderen? Een beetje van beide? Geen idee. Ik leef vaak van dag tot dag, en ben niet zo goed in het plannen van mijn toekomst. Soms kan ik daar angstig van worden, en dan maak ik me zorgen. Waar ga ik terechtkomen? Ga ik wel voldoende verdienen om een goed leven te leiden? Ga ik een toffe job vinden? Ga ik gelukkig zijn? Ja lap, zo meteen zit ik weer volledig in de knoop met mezelf door zulke existentiële vragen. (lacht) Die piekermolen creëert de laatste tijd wat stress, maar ik ga proberen om dat de komende weken een beetje los te laten, en niet te bezorgd te zijn over wat de toekomst brengt.”

