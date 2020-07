NIEUWE REEKS: De zomer van leerkracht Janneke (33): “Ik ga meteen naar een naaktstrand als de zon schijnt” Liesbeth De Corte

14 juli 2020

15u14 2 Vrije tijd De zomer van 2020 gaat de geschiedenisboeken in, want het is er eentje zonder verre reizen, festivals en andere grote evenementen. Bedankt, corona. Al blijven veel mensen niet bij de pakken neerzitten en gaan ze voor iets creatiever dan een verlof in eigen hof. Wij trekken elke week de straat op en luisteren naar jullie vakantieplannen. Vandaag aan de beurt: leerkracht Janneke Van Der Linden (33).

Hoe zit het met jouw vakantieplannen?

“Elke zomer knijp ik er een weekje of twee tussenuit, maar ik kies pas last minute wanneer ik vertrek en naar welke bestemming ik ga. Maanden op voorhand een hotel boeken of vliegtuigtickets kopen? Nee bedankt, daar word ik zenuwachtig van. (lacht) Het is veel leuker om spontaan te kijken naar een kaart en het weerbericht, de tent in mijn auto te gooien en te rijden naar waar de zon schijnt. Bij mij valt de invloed van de coronacrisis dus goed mee.”

“Toegegeven: mijn job maakt deze manier van reizen mogelijk. Ik geef les in het buitengewoon onderwijs. In juli en augustus moet ik ook werken – om bijvoorbeeld de start van het nieuwe schooljaar voor te bereiden – maar het staat allemaal op een lager pitje.”

Heeft de zomer een speciale betekenis voor jou?

“Zonder twijfel is het mijn favoriete seizoen. Ik hou enorm veel van de zon, en ik kan ook goed tegen de hitte. Het kan niet warm genoeg zijn, zolang ik me maar af en toe kan afkoelen.”

Wat doe je om verkoeling te zoeken?

“De zon schijnt recht in mijn studio, dus de temperaturen kunnen snel oplopen. Dan neem ik geregeld een koude douche en loop ik nat door mijn huis. Za-lig! Als ik op wandel ben door ’t stad, durf ik zelfs in een fontein te springen. Geen idee of dat eigenlijk mag, maar daar trek ik me niets van aan. (lacht) Af en toe ga ik op bezoek bij m’n ouders, want hun achtertuin grenst quasi aan een meer waar je lekker in kunt zwemmen. Of ik ga naar de zee. Mijn favoriete kustbestemming is een naaktstrand vlakbij Vrouwenpolder in Zeeland.”

Wat vind je zo leuk aan een naaktstrand?

“Het is heerlijk om zonder gêne in je nakie op een strand te gaan liggen. Dat geeft een onbeschrijflijk vrij gevoel. Vergelijk het met op het laatste nippertje beslissen wanneer je op reis vertrekt: jij hebt de touwtjes in handen, jij kiest, jij bent vrij om te gaan en te staan waar jij wil, en om te doen waar je goesting in hebt.”

Er is niets erotisch aan een naaktstrand. Je kan gewoon jezelf zijn, zonder starende blikken Janneke

“Er is bovendien niets erotisch aan een naaktstrand. Je kan er gewoon jezelf zijn, zonder starende blikken. Net als in de sauna, eigenlijk. Op een gewoon strand zou ik het niet aandurven om monokini te zonnebaden. Dan zou ik pas het gevoel hebben dat ik iets gek doe en dat mensen naar me zitten te kijken.”

“Meestal ga ik met een vriend. We staan alle twee te popelen om te vertrekken maar het weer zit jammer genoeg niet mee. Als de zon weer schijnt en de temperaturen het toelaten, zijn we meteen ribbedebie.”

Wat was je meest memorabele zomer?

“Ik heb ooit zes maanden lesgegeven in Zuid-Afrika en dan heb ik nog een dikke maand gereisd. Dat leek net één lange zomer en het was de mooiste periode uit m’n leven. De mensen waren zo lief en dankbaar, en de natuur en dieren zijn er prachtig. Af en toe twijfel ik om terug te keren. En ongetwijfeld ga ik eens bezwijken. (lacht) Eerst nog even sparen en een mooi project bedenken dat ik er kan opstarten. Want ik wil er niet enkel en alleen op vakantie, maar opnieuw iets wezenlijks doen. Misschien kan ik opnieuw lesgeven? Niet langer dan een jaar, anders zou ik mijn ouders en vrienden te hard missen.”

Wanneer is jouw zomer geslaagd?

“Als de zon schijnt en ik kan genieten van het mooie weer. (lacht) Maar ik hoop dat deze zomer ook wat rust brengt. Dat ben ik de jongste maanden een beetje kwijtgeraakt. Mijn werk is heel intensief, en ik moest ook een zware tegenslag in mijn privéleven verwerken. Ik wijd er liever niet over uit, maar het leek wel alsof alle problemen zich bleven opstapelen, waardoor de bom is ontploft en ik veel last had van stress, angst en paniekaanvallen. Dat voelde aan als een klap in mijn gezicht ... Een paar jaar geleden heb ik me al eens door een burn-out geworsteld. Het feit dat ik weer met zo’n serieuze gevoelens zat, daar ben ik erg van geschrokken. Het heeft ervoor gezorgd dat ik het vertrouwen in mezelf een beetje ben verloren. Dat zelfvertrouwen terugvinden en weer zen worden is nu het belangrijkste. Stapje voor stapje lukt dat, door te babbelen met een goeie psycholoog en door de begeleiding van een kinesist die werkt met druk- en energiepunten. Bewegen is ook een aanrader: dankzij yoga en zwemmen voel ik me mentaal veel rustiger. Het is een work in progress, maar ik geraak er wel.”