Nieuwe hobby uittesten? Naaimagazine Fibre Mood brengt de naailes naar je woonkamer Margo Verhasselt

26 maart 2020

10u02 0 Vrije tijd Nood aan een nieuwe hobby om je in deze vreemde tijden bezig te houden? Dan heeft naaimagazine/website Ze brengen elke donderdag of vrijdag een naailes naar je woonkamer. Gratis, en dit zolang we ‘in ons kot’ moeten blijven. Nood aan een nieuwe hobby om je in deze vreemde tijden bezig te houden? Dan heeft naaimagazine/website Fibre Mood misschien wel een oplossing voor jou.

In hectische tijden als deze mag je niet vergeten om, naast het verzorgen van anderen, kinderen, ouders en grootouders, ook de nodige zelfzorgtijd in te plannen. Een goed moment om een nieuwe hobby uit te proberen, of een oude nieuw leven in te blazen. Waar we vroeger naar een naaiclub zouden gaan, halen we die nu met Fibre Mood gewoon naar onze woonkamer.

Bij de ‘Social Start to Sew’, die georganiseerd wordt op Instagram, via Instagram Live, wordt vijf weken lang op donderdag of vrijdag samen/apart een Fibre Mood-patroon gemaakt. Na de livesessies worden de video’s op de website opgeladen en blijven ze zo eeuwig beschikbaar.

Voor de sessie:

Wat is er belangrijk? Elk patroon is een week lang gratis te downloaden op de website van het magazine. Download het PDF-patroon voor het begin van de Social Start to Sew en maak hem naaiklaar. Hoe je dat doet, zie je in deze tutorial. Kan je er niet bij zijn op het voorziene tijdstip, of doe je dit liever als de kinderen in bed liggen? De Social Start to Sew opnames blijven beschikbaar op de website.

Praktisch

• Waar? Op Instagram. Wanneer? De Nederlandstalige Social Start to Sew-sessie met Céline van Fibre Mood vindt elke donderdag plaats van 10 - 12 uur. De Franstalige Social Start to Sew-sessie met Julie van @Joliesbobines: elke donderdag van 14 - 16 uur. De Duitstalige Social Start to Sew met Manuella van @Insolitabymanuela : elke vrijdag van 10 – 12 uur. De Engelstalige Social Start to Sew met Kate NG van @Timetosew: elke vrijdag van 14 - 16 uur.

• Wat heb je nodig?

• Het naaipatroon, gratis te downloaden op de site gedurende een week.

• Geschikte stof. Niets meer liggen? Vele stoffenwinkels hebben een alternatief opgezet voor hun ‘offline’ winkel. Zij hebben het niet makkelijk om deze periode te overbruggen: steun hen door de stof voor je naaipatronen bij hen te kopen!