Nieuwe ‘GroenZoeker’ laat je mooiste groene plekjes ontdekken in provincie Antwerpen Stéphanie Verzelen

14 juli 2020

08u04 0 Vrije tijd Je woont in Antwerpen en gaat deze zomer op vakantie in je achtertuin? Goed nieuws, want die is groter dan je denkt. De nieuwe website ‘GroenZoeker’ verzamelt alle groene plekken in de provincie en helpt je zo nieuwe parken, paden en andere pareltjes te ontdekken. Wandelschoenen aan en gaan!

Sinds corona spenderen we meer tijd buiten. Wandelen en fietsen hebben we herontdekt en omdat reizen niet zo aanlokkelijk is, verkennen we vooral groen in eigen land. Op een hete dag zoeken we verkoeling in een bos, met de kinderen gaan we spelen in het park of we jagen het vakantiegevoel na met een picknick bij een meer. Zeker als we zelf geen leuke tuin hebben om in te vertoeven.

Tip voor andere provincies

Maar nu allemaal gaan samentroepen in de grote natuurdomeinen is niet zo gezellig en niet zo gezond. Reden te meer dus om deze zomer de plaatselijke bossen, parken en andere minder bekende groene parels in de spotlights te zetten, dacht provincie Antwerpen. Op de nieuwe website groenzoeker.be verzamelen ze parken, speelplekjes, bossen, landwegen, picknicktafels, waterplekjes en domeinen uit de hele provincie. Een geniale move, vinden wij, dus andere provincies: volgen jullie snel, alsjeblieft?

In een paar stappen helpt de website je een groen plekje naar je hart te vinden. Eerst kies je de wijze waarop je op verkenning wil gaan: 'al stappend’ of 'al trappend’. Daarna geef je specifieker aan waarnaar je op zoek bent: een plek bij het water, tussen de bomen, in parken en domeinen, langs wondermooie waarnemingen of om te ravotten. Om uiteindelijk een kaart van de provincie te krijgen met alle mogelijke routes en locaties die aan je voorkeur voldoen.

Tip: vink ‘wandelen’ of ‘fietsen’ in de kolom links af als je een overzichtelijkere kaart wil met, bijvoorbeeld, enkel de mooie parken. En nog een tip: de website wordt nog non-stop aangevuld met nieuwe informatie, surf dus nu en dan eens terug voor meer opties.