Nieuwe Gentse brouwerij maakt bieren met regenwater en overschotten biobrood TVM

23 mei 2018

14u51 3 Vrije tijd Bieren gemaakt met afvalwater en overschotten biologisch brood, genoemd naar Gentse figuren als Daniel Termont en Louis XVIII? Brouwerij De Wilde Brouwers die op 15 juni officieel opent, slaat een nieuwe en originele weg in en maakt bieren waarbij humor gecombineerd wordt met ecologisch bewustzijn en technische innovatie.

De Wilde Brouwers is naar eigen zeggen een brouwerij met ‘een hoek af’, die bieren brouwt met inhoud. Wat ooit begon in een microbrouwerij in een omgebouwde garage in het hartje van Gent, met hulp van de grootouders, leidde in de zomer van 2017 tot de verhuis naar een fabriekspand (de SOFACQ schoenenfabriek, red.) uit de late jaren '40 aan de rand van Gent. Na een jaar voorbereiden, openen de initiatiefnemers - ingenieur biotechnologie Denis De Wilde en ondernemer Peter Rodrigues - de deuren van De Wilde Brouwers op 15 juni 2018.

Enerzijds vinden de twee heren humor erg belangrijk, vandaar dat ze twee van hun bieren vernoemd hebben naar figuren die volgens hen de echte Gentse humor bloot leggen: burgemeester Termont en de Franse vorst waar de Gentenaren in de 19e eeuw de spot mee dreven. Maar ook aan het ecologisch bewustzijn hechten ze belang. Daarom brouwen ze bier met 100% natuurlijke ingrediënten, en werken ze zo ecologisch mogelijk. Aangezien bier brouwen veel energie vraagt van de aarde, zoeken De Wilde Brouwers steeds naar manieren om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk op onze planeet na te laten. Zo creëerden ze samen met de Universiteit Gent, IVWA en Farys From Sewer to Brewer: een bier van herbruikt water (regenwater, rioolwater en afvalwater). En met Bio Bakkerij De Trog werd een bier gemaakt van overschotten biologisch brood (Troggeling).

De Wilde Brouwers, Hundelgemsesteenweg 310, 9820 Merelbeke.