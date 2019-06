Nieuwe app toont in welke restaurants je kraantjeswater kunt krijgen Liesbeth De Corte

06 juni 2019

10u58

Vrije tijd In vele andere Europese landen is het doodnormaal dat je op restaurant gratis kraantjeswater krijgt. Maar in België? Niet bepaald. Om daar verandering in te brengen, lanceert de organisatie 'Free tap water in Belgian restaurants' een app die toont welke zaken wél kraantjeswater aanbieden.

De vrijwilligersorganisatie ‘Free tap water in Belgian restaurants’ zag het licht om duurzame redenen. De initiatiefnemers zijn immers bezorgd omdat flessenwater een grotere ecologische voetafdruk heeft dan kraanwater, dat in België bovendien perfect drinkbaar is. “Daarbij is water een levensmiddel dat iedereen dagelijks nodig heeft, wat de milieu-impact van het enkel aanbieden van flessenwater des te groter maakt.”

In totaal zijn er zo’n 400 restaurants en cafés die gratis kraanwater serveren. Via de app krijgen mensen een duidelijk overzicht van al die horecazaken. Is er nog een plek die ontbreekt in de lijst? Dan kan je die er nog aan toevoegen.

“De campagne vraagt geen verbod op het verkopen van flessenwater, enkel de optie voor klanten om gratis kraantjeswater te kunnen bestellen”, zo liet de organisatie eerder nog weten in een persbericht. “Het is ook geen vraag om wetgeving, maar om spontane actie van de restaurants om aan deze kleine revolutie deel te nemen.”

De app is verkrijgbaar op de Google Play Store en de Apple Store.