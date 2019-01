Nieuw jaar, nieuwe jij; dit is waar je volgens je sterrenbeeld op moet focussen in 2019 Valérie Wauters

06 januari 2019

17u07

Bron: Popsugar 0 Vrije tijd Het begin van het nieuwe jaar is typisch ook de periode waarin we met een hele resem goede voornemens komen. Maar wat als we onze focus dit jaar lieten bepalen door ons sterrenbeeld?

Ram

Werp je bestaande relaties (met je geliefde, vrienden en familie) eens aan een kritische blik. Herstructureer en hervorm bestaande romantische principes die je hebt en je zal merken dat 2019 een positief jaar wordt vol emotionele verrijking en nieuwe ontmoetingen.

Stier

Neem de juiste beslissingen op carrièrevlak en je zal merken dat je het komende jaar heel wat nieuwe kansen in de schoot geworpen krijgt. Schrijf jezelf in voor een cursus om nog beter te worden in je werk.

Tweelingen

2019 is het jaar waarin Tweelingen moet focussen op autonomie en onafhankelijkheid. Zakelijke of financieel georiënteerde kansen kunnen een grote persoonlijke of creatieve vrijheid met zich meebrengen. Deins niet terug van intensieve onderhandelingen met betrekking tot een bepaald contract.

Kreeft

Je nood aan meer persoonlijke ontwikkeling kan ervoor zorgen dat je nieuwe kansen die zich voordoen met beide handen grijpt. Zeker doen, want dat zorgt ervoor dat 2019 een jaar wordt vol avontuur en ambitie.

Leeuw

Herbekijk je financiën, en de manier waarop je nu omgaat met je geld. Door dit te doen, en eens te kijken waar het al dan niet misloopt, zal je zien dat het komende jaar een grotere financiële vrijheid met zich meebrengt.

Maagd

Focus je op het werk minder op de cijfertjes en doelstellingen en meer op interpersoonlijke relaties. Hierdoor zal je merken dat je tijd op kantoor niet alleen leuker wordt, maar dat het ook makkelijker blijkt om je persoonlijke doelstellingen te behalen.

Weegschaal

Wees meer emotioneel proactief dit jaar, beste Weegschaal. Je zal merken dat dit je ontwikkeling op het vlak van romantiek alleen maar ten goede zal komen. Zinvolle en langdurige relaties geven je leven de stabiliteit die het nodig lijkt te hebben.

Schorpioen

Heeft je woning een grondige opknapbeurt nodig? Dan is 2019 het jaar om dat te doen, Schorpioen. Je zal merken dat je tegen het einde van het jaar niet alleen mooier en comfortabeler woont, de relatie met je medebewoners zal er ook drastisch op vooruit zijn gegaan?

Boogschutter

2019 wordt het jaar om aan zelfreflectie te doen voor de Boogschutter. Een diepgaand inzicht in gebeurtenissen, relatie s en beslissingen uit het verleden kan ervoor zorgen dat je een beter zicht krijgt op wat je huidige beslissingen drijft. En dat kan alleen maar positieve gevolgen hebben.

Steenbok

Een hernieuwd verlangen naar avontuur en reizen kan een invloed hebben op al je ondernemingen en beslissingen van het komende jaar. Dit zorgt er ook voor dat je met meer creativiteit en verbeeldingskracht in het leven staat, wat je positiviteit alleen maar ten goede komt.

Waterman

Dit wordt het jaar waarin je best je carrière even nauwgezet onder de loep neemt, beste Waterman. Is je job nog steeds wat je er van verwacht? Herbekijk lang vergeten plannen, misschien zijn er dit jaar wel nieuwe mogelijkheden om die plannen eindelijk in vervulling te laten gaan.

Vissen

Focus je dit jaar op je flexibiliteit en aanpassingsvermogen, Vissen. Een grotere flexibiliteit en motivatie kunnen de weg openen naar nieuwe kansen. Grijp deze met beide handen en je zal merken dat 2019 een jaar wordt vol uitdagingen en transformatie.