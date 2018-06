Nieuw in ons land: het eerste hondenadoptiecafé Redactie

19 juni 2018

15u54 7 Vrije tijd Na de kattencafés die overal opduiken, is ons land nu ook een eerste hondencafé rijker. In Dogs & Drinks in Gent kun je naar hartenlust schattige viervoeters knuffelen en ook adopteren. Met een fris drankje daarbij.

Voor iedereen die graag een hond wil, maar niet genoeg tijd of plaats heeft of net wel een hond wil adopteren, maar eerst even uitgebreid kennis wil maken, is Dogs & Drinks dé place to be. De oprichters willen asielhonden zo helpen om sneller een nieuw baasje te vinden. In Seoul, Los Angeles en sinds vorig jaar Rijsel zijn er al soortgelijke initiatieven.

Jammer genoeg is het café slechts tijdelijk en voorlopig zelfs enkel open op 30 juni. In tijdsloten van anderhalf uur kun je er terecht. Tickets kosten 9 euro per persoon, drankjes niet inbegrepen.

Meer info: dogsanddrinks.be.