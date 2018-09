Niet te missen: een nieuw restaurant dat andersvaliden en haute cuisine samenbrengt & Hampton Bays en Elise Crombez werken samen Timon Van Mechelen

14 september 2018

17u04 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Koekjesdoos Delacre krijgt make-over van Kenzo

De Japanse designer Kenzo Takada, oprichter van het modehuis Kenzo, heeft vijf Delacre-koekjesdozen ontworpen ten voordele van Toutes à l’école. Een organisatie die helpt Cambodjaanse meisjes naar school te laten gaan. "Doorheen mijn carrière heb ik altijd geloofd dat je je dromen moet najagen en doen wat je wil. Dankzij onderwijs kan je de basis leggen om daar te geraken," aldus Kenzo. Hij liet zich voor zijn illustraties inspireren door de jungle. Voor het eerst gaf Delacre carte blanche aan een ontwerper om zijn stijl ook door te trekken binnenin de koekjesdoos en het design op een koekje te printen. Met de verkoop van deze dozen zet Delacre zich opnieuw in om € 100 000 te doneren aan de organisatie.

Deze collectie, gratis door Kenzo Takada ontworpen, is verkrijgbaar in de supermarkt van oktober tot december 2018. Een kleine doos kost € 8,49, een grote € 12,99.

2. Leuven is een designwinkel rijker

Op wandelafstand van het Leuvense station opende Heem een tijdje geleden haar deuren. Een woonwinkel waar je gevestigde waarden als Serax en XLBoom shopt naast nieuwkomers zoals de handgemaakte stukken van House Raccoon en de ‘made in Holland’ handtassen van pieterSZoon. Een afstandelijke en kille designshop wil Heem bewust niet zijn, daarom openden ze er onlangs ook een koffiehoek. "Bij ons is iedereen welkom. Om rond te snuisteren, inspiratie op te doen, te voelen en proeven van wat we in huis hebben," aldus een van de oprichtsters Marleen. En dat laatste mag je dan ook best letterlijk nemen sinds kort.

Heem, Werkhuizenstraat 7, 3010 Kessel Lo. Meer info: de Facebookpagina van Heem.

3. Restaurant 65 DEGRÉS brengt andersvaliden en haute cuisine samen

Op 17 september opent 65 DEGRÉS de deuren. Een restaurant in hartje Brussel waarvan de meerderheid van de ploeg bestaat uit personen met een handicap (5 met het downsyndroom en 1 met autisme). En met chef Nicolas Titeux achter het fornuis, kun je je er aan een hoogstaande culinaire ervaring verwachten. Onder andere de Phare en Cocof (Franse Gemeenschapscommissie) en een tiental privébedrijven zoals Triodos Bank en Vivre et Grandir, een organisatie die zich inzet voor het zelfstandig worden van jongeren met een handicap, hielpen het project mee financieren.

Voor een 3-gangenlunch betaal je 39 euro. Louizalaan 173, 1050 Elsene. Meer info: 65degres.be.

4. Hampton Bays en Elise Crombez werken opnieuw samen

Na het succes van de eerste capsulecollectie van Elise Crombez voor 25 jaar Hampton Bays, besloot het Belgische modemerk nogmaals de handen met het Belgische model in elkaar te slaan. "Als ik mijn stijl in één woord moet omschrijven, dan kies ik voor het woord comfort", zegt Elise. "Ik voel me het aantrekkelijkst en meest zelfzeker in kleding die me toelaat om van de ene situatie in de andere te komen." Zo zit er bijvoorbeeld een oversized sjaal in de collectie die je kunt gebruiken om je warm te houden op verre vluchten, maar zich ook leent voor een dag uitwaaien aan het strand of een lange werkdag tijdens de donkere wintermaanden. Comfortabel en veelzijdig, de rode draad van hun tweede samenwerking.

De Hampton Bays x Elise Crombez collectie zal verkrijgbaar zijn vanaf mid-september. Meer info: xandres.com.

5. Ray-Ban Studios maakt samen met DJ Nina Kraviz zonnebrillen

Zonnebrillenmerk Ray-Ban koos in tegenstelling tot Hampton Bays niet voor een model om mee samen te werken, maar voor techno-icoon Nina Kraviz. Samen met de bekende Russische DJ hebben ze deze week een capsulecollectie gelanceerd. Ze nam een iconisch cat eye-model onder handen, dat ze voorzag van hippe lichtblauwe gradiëntglazen met een gevlekt, beige havanamontuur. Het montuur is daarnaast ook beschikbaar met ambergele glazen die contrasteren met muntgroene pootjes.

Ray-Ban Studios x Nina Kraviz, shop via Ray-Ban.com.