Nathalie Meskens: "Ik heb me veel te lang gefixeerd op mijn lijf, nu kan ik me op mijn binnenkant focussen" NINA Redactie

Nathalie: "Ik ben veel te lang gefixeerd geweest op mijn lijf," bekent Nathalie in NINA. "Ik wilde er zus en zo uitzien en dat lukte nooit. Gelukkig hoef ik daar sinds mijn nieuw eetpatroon niet meer mee bezig te zijn."

Cathérine: "Was je daarvoor dan wel zo hard bezig met je lijn? Dat verbaast me. Enfin, ik let er ook op, hè. Ik heb ook altijd gesport. Zo begin ik binnenkort te trainen voor 'Mon Ventoux', een beweegcampagne voor het goeie doel, met als klapstuk het opfietsen van de Mont Ventoux in juni volgend jaar. Ik moet bewegen, voor mijn gezondheid. En ik zal me niet snel laten gaan. Maar die fixatie is me vreemd."

Nathalie: "Ik was er toch wel hard mee bezig, ja. Een jaar of twee geleden begon ik controle te krijgen over hoe ik eruitzag, en dat voelde goed. Nu boeit het niet meer, en kan ik het volledig loslaten. Net door het los te laten, zie ik er vandaag uit zoals ik er altijd heb willen uitzien."

