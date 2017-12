Nathalie Meskens en Cathérine Moerkerke: "Ik heb na al die jaren nog altijd geen olifantenvel" Anke Michiels

11u31 0 Sigfrid Eggers Vrije tijd Zo mooi, zo blond, en zo getalenteerd. Zet Nathalie Meskens (35) en Cathérine Moerkerke (40) - twee leading lady's van VTM - op een regenachtige middag samen in een cocktailbar en de rest volgt vanzelf. "Zeg, mag ik jou eens iets vragen?" "Alleen als ik jou éérst iets mag vragen."

NATHALIE: "Om met de deur in huis te vallen: ik heb jou altijd een keimooie vrouw gevonden. Zo van 'die wil ik echt beter leren kennen’'"

CATHÉRINE: "We kennen elkaar al lang, hè, maar enkel van ziens. Tot we drie jaar geleden samen naar de Filipijnen trokken, voor Telefacts."

NATHALIE: (knikt) "We maakten een reportage over Cunina, een ngo die kinderen in de derde wereld naar school stuurt. In die vier dagen, te midden van de armoede en de miserie, hebben we elkaar in sneltempo leren kennen. Ik herinner me onze babbeltjes: dat kwam snel tot de kern. Geen smalltalk."

CATHÉRINE: "Toch zijn we elkaar daarna weer uit het oog verloren, vind ik. We zitten dan ook in een totaal andere boîte. De nieuwsdienst komt amper in contact met de andere 'gezichten' van VTM. Jammer, want ik vind je een van de boeiendste vrouwen in het medialandschap. Zo veelzijdig ook. Trouwens, toen ik destijds vernam dat we die Telefacts-reportage zouden draaien, dacht ik: oh, het is met Nathalie, ik moet écht wel mijn best doen!"

NATHALIE: "Dat méént ge niet? Schattig, zeg." (lacht)

Lees verder onder de foto.

Sigfrid Eggers

CATHÉRINE: "Ik volg je al sinds ‘Kaat & co’, moet je weten. Hoelang is dat geleden?"

NATHALIE: "Amai. Ik zat toen zelfs nog op de toneelschool, ik was twintig."

CATHÉRINE: "Wel, ik vond dat top. Je sprong er meteen uit, door je naturelle manier van spelen. Dat heb je heel je carrière al doorgetrokken, en dat is je grote sterkte. Jij bent geen geboetseerde figuur die meedraait in het medialandschap, maar een en al echtheid."

NATHALIE: "Zeg, zo meteen ga ik blozen. (lachje) Mijn respect is volledig wederzijds. Ik kijk met veel bewondering naar jouw capaciteiten als reporter. Neem nu 'Moerkerke en de Mannen' destijds, die aflevering met de hooligans: het is niet evident om als mooie, jonge vrouw in die specifieke wereld respect af te dwingen. Maar je voelde aan die gasten dat ze open en zacht waren. En dat kon alleen jij bereiken. Om het even welke mannelijke reporter zou dat niet gekund hebben. Je combineert menselijkheid, begrip en curiositeit – zonder dat het opdringerig wordt."

CATHÉRINE: "Zoals jij deed in 'Little Big Shots' vorig jaar. (Nathalie interviewde kinderen met talent, red.) Je hebt me toen gezegd: 'Dit is een van de meest intensieve programma's die ik ooit gedaan heb.'"

NATHALIE: "Ik interviewde in een tempo van tien kinderen per dag, in een studio vol publiek. Dat was pittig – kinderen interviewen ís moeilijk – maar wat vooral niet hielp, was dat ik midden in mijn echtscheiding (van Jeroen Van Dyck, red.) zat. Alles was volop aan het gebeuren, maar ik wilde daar niet over communiceren. Ik zat toen in de slechtste periode van mijn leven ..."

CATHÉRINE: "Maar de show must go on?"

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee