Natalia in NINA: “Ik hoef niet de beste vriendin van mijn kind te worden” mv

31 januari 2020

15u17 0 Vrije tijd Ze is verwekt op vakantie in Amerika en veel sneller dan verwacht. Maar Natalia’s dochtertje is vooral zó welkom. In maart wordt Vlaanderens soulzangeres mama. En dat doet wat met een mens: “Voor het eerst in mijn leven wil ik soms gewoon ... wegkruipen.”

Exact vierendertig weken is ze morgen. De laatste fase, waarin een zwangerschap zich al eens laat voelen. Maar Natalia gaat onverdroten door: ze heeft volop opnames voor de blind auditions van The Voice, ze staat nog swingend en zingend op podia en ook voor ons gaat ze vol overgave op de foto. Eeuwige flapuit en wervelwind. En toch bespeuren we iets van een zeemzoete rust. Dat heeft alles te maken met dat nieuwe leven in haar buik. En met de man aan haar zijde: Frederik Binst. Nobele onbekende. Boomlange, mooie man. Sinds anderhalf jaar in haar leven. Hij springt die dag even binnen in de fotostudio: hij komt een paar kniehoge laarzen brengen. En een pot verse soep. “Zelfgemaakt, gisteravond. Courgette en spinazie.” Verder blijft hij discreet op de achtergrond. Maar we zien zijn zorgzame hand op haar rug, we zien haar blik die de zijne zoekt terwijl ze poseert. Trotser dan ooit op haar lichaam. “Mijn gynaecoloog zegt dat ik de saaiste zwangerschap ooit heb.” Het interview lees je morgen in NINA of op nina.be, we geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot.

Nog meer in NINA:

- Het motto van Ellis De Beule

- Het parcours van Alix Aelterman

- Liefdeslessen van Wim Slabbinck

- Als iedereen je hobby maar saai vindt

& nog veel meer!