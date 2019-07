Naar school, ondanks alles: Nafi Thiam wil kinderen in noodsituaties van onderwijs voorzien Redactie

04 juli 2019

Voor kinderen in een noodsituatie is onderwijs essentieel. Het geeft hen stabiliteit en structuur en kan hen zo helpen om trauma's te overwinnen. Net daarom zet Nafi Thiam haar schouders onder het kinderfonds van UNICEF, om meer meisjes en jongens naar school te sturen.

“Ik was meteen gecharmeerd door het project want ik vind een goede opleiding belangrijk. Het is de beste garantie voor een toekomst. Zeker in crisisgebieden is het veel moeilijker voor jongeren om toegang tot onderwijs te krijgen”, reageert Nafi Thiam.

De Belgische meerkampster krijgt daarbij de hulp van Garnier, dat al sinds 2017 samenwerkt met UNICEF. In totaal hebben ze al meer dan € 3 miljoen verzameld voor het goede doel. Dat geld ging naar miljoenen kinderen in Jordanië, Jemen, Bangladesh, India en Mexico.

“Onderwijs is ook een manier voor kinderen om hun land te helpen heropbouwen. Als we willen voorkomen dat ze een verloren generatie worden, moeten we hen opnieuw hoop geven in de toekomst”, besluit Thiam.