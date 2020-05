Naaien voor dummies: met deze tips tover ook jij de mooiste (mondmasker)creaties tevoorschijn Kristina Rybouchkina

04 mei 2020

08u30

Bron: HLN Shop 3 HLN Shop Heb jij altijd al willen leren naaien? Nu er een enorme vraag is naar mondmaskers heb je geen excuus meer om je voornemen uit te stellen. Met onderstaande tips krijg je jouw nieuwe hobby binnen de kortste keren onder de knie. Zelfs zonder naaicursus. In onze ‘ Heb jij altijd al willen leren naaien? Nu er een enorme vraag is naar mondmaskers heb je geen excuus meer om je voornemen uit te stellen. Met onderstaande tips krijg je jouw nieuwe hobby binnen de kortste keren onder de knie. Zelfs zonder naaicursus. In onze ‘ Thuisblijfgids ’ ontdek je nog meer tips om je (extra) vrije tijd plezant in te vullen.

Kies je materiaal slim

Om te leren naaien heb je geen luxueuze naaimachine nodig. Je gaat als beginner toch nog geen decoratieve steken of zotte snufjes toepassen. Met een basismodel van het bekende merk Singer kom je al heel ver. Zo’n machine is bovendien erg gebruiksvriendelijk.

Maak het jezelf daarnaast niet te moeilijk wat stof betreft. Katoen is het gemakkelijkste om te stikken, en het is - intussen bevestigd - ook een uitstekend materiaal voor doe-het-zelf-mondmaskers. In de (webshop van de) stoffenwinkel vind je bijpassende draad, een goede stofschaar, spelden en patroonpapier.

Start met de basics

Voor je aan een kledingstuk of mondmasker kan beginnen, moet je de basis beheersen.

Les één? Recht naaien. Klinkt eenvoudig, maar je zal meteen merken dat het in het begin best wat concentratie vraagt. Lukt het om een lijn te volgen, probeer dan ook enkele bogen, cirkels en andere vormen.

Streef niet naar perfectie

Het is verleidelijk om je mooie stoffen te bewaren tot je voor de volle honderd procent tevreden bent over je naaitechniek. Maar lijntjes stikken gaat gauw vervelen. En het moet toch vooral leuk blijven? Zoek na enkele korte oefensessies dus een gemakkelijk patroon voor je eerste échte uitdaging.

Op maakjemondmasker.be vind je het patroon en de handleiding voor een beschermend masker (goedgekeurd door de overheid en de virologen). Maar je kan natuurlijk ook starten met een kussensloop, een tote bag, een naaldenkussen, een etui voor je zonnebril of een laptophoes. Het internet staat werkelijk vol gratis patronen en tutorials.

Blijf oefenen

Net zoals je op enkele weken geen marathon kan lopen, is het onmogelijk om op zo’n korte periode zelf kledij te leren ontwerpen. Maar oefening baart kunst. Hoe vaker je patronen tekent, hoe meer technieken je probeert en hoe meer tijd je doorbrengt achter de naaimachine, hoe beter je wordt. En tijd is er nu voor sommigen van ons in overvloed. Overhaast je dus niet. Heb geduld en geniet van het leerproces.

Durf hulp in te roepen

Zit je met een vraag of probleem? Het is niet omdat fysieke naaiworkshops tijdelijk zijn afgelast dat je er alleen voor staat. Naaien is tegenwoordig razend populair. Er zit ongetwijfeld minstens één naai-expert in je naaste familie- of vriendenkring. Misschien weet je dat gewoon nog niet. Hoor eens rond, of lanceer een oproep tot hulp via sociale media. Er bestaan trouwens heel wat Facebookgroepen voor naailiefhebbers waar volop advies wordt uitgewisseld. Als een project blijft mislukken is er tenslotte weinig ontspannends aan.

