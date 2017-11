Na 'W817' en 'Dag Sinterklaas': deze andere jeugdseries willen we ook graag terugzien Sophie Vereycken

15u11 1 Thinkstock Vrije tijd '20 jaar Ketnet' houdt semi-volwassenen en millennials over heel Vlaanderen massaal aan de buis gekluisterd. Niets zo gezellig als onder het genot van je ultieme jeugklassiekers en een dampende mok chocolademelk samen mopperen hoe oud je wel niet geworden bent . En zelfs al zit je (voorlopig) niet in die quarterlifecrisis, dan nog is deze dosis nostalgie het ideale medicijn tegen een winterdip. Veel kijkplezier!

Beestenbos is boos

De mens wil Beestenbos ombouwen tot een woonwijk. En daar zijn Vos, Das & co niet mee gediend. Opgelet: niet voor gevoelige kijkers. Van het aantal sterfgevallen in deze reeks kunnen zelfs 'Thuis' en 'Grey's Anatomy' nog iets leren.

Otje

De serie, genoemd naar het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt, gaat over een klein meisje dat samen met haar vader Tos rondtrekt in een bestelbusje, op zoek naar werk. En zoals u al kan raden, loopt dat niet van een leien dakje. Vraag maar aan politiehond Herman (want de dieren kunnen praten, weet u).

De droomfabriek

Volledig live (uiteraard nu niet meer) en razend populair: de Droomfabriek was dé vrijdagavondactiviteit van heel wat Vlaamse gezinnen, en stiekem willen we allemaal nog steeds zo'n Droomfabriekbeertje als knuffel.

De Peperbollen

Ze waren de coole bende waar menig kind naar opkeek. Gangsters, dieven én moeilijke toetsen: er is niets dat de Peperbollen niet aankunnen.

De Plonsters

Toegegeven, veel zinnigs zal je niet horen uit de mond van deze gekke gekleurde (en belachelijk flexibele) mannetjes, en toch hielden ze ons meermaals met open mond aan de buis gekluisterd. Een kinderhand is gauw gevuld.

De Gummiberen

Tegen een beetje gummibessensap zouden wij ook geen nee zeggen om een lange werkweek door te komen, maar met een heruitzending van de Gummiberen willen we ook al genoegen nemen.

De Fabeltjeskrant

"Hallo mijnheer de uil, uw onderbroek is vuil." De remake van het bekende lied van Fabeltjesland was goed voor heel wat gegniffel op de schoolbanken. Al kunnen we het origineel zoveel jaar later ook nog altijd smaken.

Alfred Jodokus Kwak

Alfred verliest als klein eendje zijn ouders wanneer ze worden overreden door een grote auto. Hij wordt geadopteerd door Henk de Mol, al heeft die zijn kleine handen (poten?) meer dan eens vol met onze 'ontzettend vrolijke' eend.

Een andere serie Beestenbos is boos 12%

Otje 9%

De droomfabriek 13%

De Peperbollen 23%

De Plonsters 1%

De Gummiberen 6%

De Fabeltjeskrant 6%

Alfred Jodokus Kwak 12%

Een andere serie 18%