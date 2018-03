Na New York en Londen opent nu ook in België een eerste Cookie Dough Bar TVM

02 maart 2018

09u49

Bron: ELLE België 56 Vrije tijd In grote wereldsteden als New York, Londen en Parijs vind je al een tijdje Cookie Dough Bars en sinds vorig jaar kunnen liefhebbers van ongebakken koekjesdeeg ook in Rotterdam terecht. Vanaf 7 maart moet je er echter maar voor naar Gent afreizen, want dan opent de eerste pop-up Cookie Dough Bar in ons land. Smullen maar!

De bar is een initiatief van studentes burgerlijk ingenieur Marilyn Dierick en Amélie Cobbaert. "We bakten allebei al veel koekjes en cakes, maar merkten dat heel wat van onze kotgenoten meestal gekker waren op het deeg dan op het gebak zelf," vertellen ze aan ELLE. "Zo is het idee om een eigen pop-upbar rond het rauwe koekjesdeeg te openen ontstaan."

Op het menu bij ‘Dough It’ staat een basis van koekjesdeeg met chocoladedruppels in. Daar kun je dan zelf nog toppings of een bolletje ijs naar keuze aan toevoegen. In samenwerking met Madam Bakster komt er trouwens ook een glutenvrije en veganistische variant op de kaart.

Gevaarlijk?

Eerder schreven we al dat rauw koekjesdeeg ons echter ernstig ziek zou kunnen maken. De ziekteverwekkers in rauw koekjesdeeg zijn zogenaamde pathogenen, die ons onwel kunnen doen voelen en meestal in rauwe eieren voorkomen. De vaakst voorkomende boosdoeners zijn salmonella of e-coli, die ons misselijk maken, acuut nierfalen kunnen veroorzaken of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Dat maakt zo’n lepeltje koekjesdeeg al iets minder aanlokkelijk.

Het zijn niet alleen de rauwe eieren die gevaarlijk kunnen zijn. Ook kant-en-klare mixen om koekjes te maken in de supermarkt (betrapt, lazy ass) vormen een risico. Die mixen zijn gepasteuriseerd, wat betekents dat eigenlijk alle ingrediënten pathogenen kunnen bevatten. Hoe meer potentieel geïnfecteerde ingrediënten, betekent logischerwijze een grote risico op ziek worden. Daarnaast vormen bepaalde groepen mensen een groter risico, zoals oudere mensen, jonge kinderen, zwangere vrouwen of mensen met een laag immuunsysteem.

De twee studentes stellen ons gelukkig meteen gerust. He koekjesdeeg dat zij verkopen is gemaakt van gepasteuriseerde eieren en verhitte bloem, waardoor het wél veilig is om op te eten.

‘Dough It’ is vanaf 7 maart vier weken lang open. Sint Jacobsnieuwstraat 45, 9000 Gent. Meer info: facebook.com/popupdoughit.