Na de maand zonder vlees en alcohol, barst met ‘Mei Plasticvrij’ de strijd tegen plastic afval los in ons land TVM

26 april 2018

18u41 3 Vrije tijd Om de kolossale afvalberg veroorzaakt door plastic verpakkingen terug te dringen, gaat volgende week ‘Mei Plasticvrij’ van start. Een nieuwe bewustwordingscampagne in navolging van Dagen Zonder Vlees en Tournée Minérale over de impact van ons gebruik van plastic op het milieu en onze gezondheid.

Het opzet van Mei Plasticvrij is simpel: één maand het gebruik van plastic verminderen. En dat met zoveel mogelijk mensen – burgers, organisaties en groepen. Op de website kun je je inschrijven en via een actielijst aanduiden wat je van plan bent om te doen in mei. Denk bijvoorbeeld aan met een herbruikbare tas winkelen of voor een kartonnen doos kiezen, droge voeding in bulk kopen, geen plastic tasjes gebruiken voor je fruit en groenten, een herbruikbare drinkfles meenemen enzovoort.

Waarom?

“Wegwerpplastic is een wereldwijd probleem, voor de oceanen, maar ook op land. Elke minuut komt er een volle vrachtwagen plastic in onze zeeën bij. Dat zegt genoeg. Microplastics zitten inmiddels overal, ook op je bord én in je lichaam,” aldus de organisatie achter Mei Plasticvrij in een persbericht. “Het is bewezen dat plastics die ftalaten en BPA’s (bisfenol A) bevatten onze hormonen verstoren. In hun rapport van 2013 stelde de UN WHO dat hormoonverstoorders een steeds grotere globale dreiging vormen. Redenen te over om van plastic onze topprioriteit te maken.”

BV’s

Een aantal BV’s zoals Sean Dhondt, Hilde De Baerdemaeker en Dieter Coppens steunen als ambassadeurs de campagne actief. En ook wij scharen ons volledig achter de actie met nina.be. Zo krijgt redacteur Timon een plastic audit bij hem thuis: hoe goed doet hij het, waar kan het beter? We geven ook tips over wat je makkelijk kan vervangen door niet-plastic, spreken met een van de bekende ambassadeurs en nog veel meer. Stay tuned!