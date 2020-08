Must-read: deze vijf boeken willen wij dit najaar zéker lezen Birte Govaerts

30 augustus 2020

09u33 0 Vrije tijd De Boekenbeurs is gecanceld, maar dat betekent niet dat er dit najaar geen prachtige boeken uitkomen. Integendeel zelfs! Wij tippen de vijf exemplaren die we zo snel mogelijk willen verslinden. Theetje erbij, dekentje over onze benen … en lezen maar.

1. ‘Erger wordt het niet' van Laura Day

Het verhaal: Het kan ongelooflijk zwaar zijn om een crisis door te maken. Maar als je je problemen op de juiste manier aanpakt, kunnen ze ook een bron van kracht, hoop en visie zijn. Je crisis wordt dan het begin van het leven dat je écht wilt leiden. Lifecoach Laura Day hielp al talloze mensen om hun ergste ervaringen te overwinnen: de dood van een geliefde, het einde van een huwelijk of vriendschap, het verlies van een baan ... In dit non-fictieboek gebruikt ze die ervaringen om ook anderen te helpen.

Waarom we zo naar dit boek uitkijken: Laura Day mag onder andere Deepak Chopra, Nicole Kidman, Brad Pitt en Jennifer Aniston tot haar fans rekenen. En weet je wel, wat goed genoeg is voor Jen, is ook goed voor ons.

‘Erger wordt het niet’ van Laura Day (Boekerij, € 17,99). In de winkel vanaf oktober.

2. ‘De gastenlijst' van Lucy Foley

Het verhaal: Jules en Will kunnen hun geluk niet op. Eindelijk is het zover: hun bruiloft op een schitterend eiland voor de Ierse kust. Terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen en de gasten langzaam binnendruppelen, breekt buiten een storm los. Niemand kan nog van het eiland af. Oud zeer steekt de kop op, lang vergeten vetes worden uitgevochten en de stemming op het eiland wordt steeds grimmiger. Maar niemand kon vermoeden dat een van de gasten zelfs in staat was tot moord ...

Waarom we zo naar dit boek uitkijken: Omdat er op een gure herfstavond niets heerlijker is dan een spannende whodunnit verslinden. Toch? Bovendien waren we grote fan van Foleys vorige thriller, ‘De Jachtpartij’.

‘De gastenlijst’ van Lucy Foley (Boekerij, € 19,99). In de winkel in november.

3. ‘Wij zijn de wolven’ van Evie Wyld

Het verhaal: Aan het begin van de achttiende eeuw vlucht Sarah weg wanneer ze ervan wordt beschuldigd een heks te zijn. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog moet Ruth wennen aan een nieuw huis, een nieuwe omgeving en een nieuwe echtgenoot. Zestig jaar later staat dat huis leeg. Vivian, rouwend om haar pas gestorven vader, zoekt haar weg in de eigendommen van Ruth en ontdekt haar eigen plaats in de familiegeschiedenis. De levens van deze drie vrouwen zijn ingrijpend door mannen bepaald, maar in hun verbondenheid schuilt de kans op een nieuw bestaan.

Waarom we zo naar dit boek uitkijken: Evie’s vorige boek ‘Overal vogelzang’ won tal van internationale prijzen. Wij lazen het ook en waren onder de indruk. Heel benieuwd naar dit vervolg, dus.

‘Wij zijn de wolven’ van Evie Wyld (De Bezige Bij, € 21,99). In de winkel in november.

4. ‘De kleur paars' van Alice Walker

Het verhaal: De jonge, zwarte Celie beschrijft in haar brieven aan God haar dagelijkse realiteit: haar tiran van een echtgenoot, de uitzichtloze armoede en de slechte relatie die ze heeft met haar zus. Ze schikt zich in haar lot, tot ze Shug ontmoet, een vrijgevochten zangeres die haar lot wél in eigen handen neemt. Langzaamaan maakt Celie zich los van haar verleden en besluit ze om terug te vechten.

Waarom we zo naar dit boek uitkijken: ‘De kleur paars' is een iconische roman over ras, religie en feminisme die oorspronkelijk verscheen in 1982 en onder andere een Pullitzer Prize won. Wij waren als kind grote fan van de verfilming - met onder anderen Whoopi Goldberg en Oprah in de hoofdrol - en zijn heel benieuwd naar deze nieuwe vertaling.

‘De kleur paars' van Alice Walker (De Geus, € 21,50). In de winkel vanaf 1 september.

5. ‘Meisje, vrouw, anders' van Bernardine Evaristo

Het verhaal: Van Londen naar Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer naar een 93-jarige vrouw op een boerderij. ‘Meisje, vrouw, anders' volgt twaalf personages die elk op zoek zijn naar iets - een gedeeld verleden, een onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een vleugje hoop ... Op meesterlijke wijze brengt Evaristo hun samen en herinnert ze ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.

Waarom we zo naar dit boek uitkijken: Toegegeven: ‘Meisje, vrouw, anders’ verschijnt pas in januari volgend jaar, maar het is zo’n veelbelovend boek, dat we het niet uit dit overzicht wilden laten. In het buitenland wordt Evaristo immers geprezen om de thema’s die ze aankaart in haar achtste boek én de manier waarop ze dit doet. Het mag dan ook geen wonder heten dat Evaristo er onder andere de Man Booker Prize mee won.

‘Meisje, vrouw, anders’ van Bernardine Evaristo (De Geus, € 22,50). In de winkel in januari 2021.