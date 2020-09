Museumpas deelt 90.000 museumtickets uit: 5 expo’s die je dit najaar gezien moet hebben Stéphanie Verzelen

04 september 2020

08u06 2 Vrije tijd Voor zijn tweede verjaardag deelt museumPASSmusées 90.000 gratis museumtickets uit aan hun pashouders. Die kunnen ze aan een kunstminnende vriend(in) doorgeven. Ben jij een gelukkige ontvanger of heb je gewoon heimwee naar musea? Deze prachtige expo’s zijn onze 5 favorieten du moment.

Post-lockdown is het tijd om weer wat cultuur op te snuiven, dachten ze bij museumPASSmusées. De organisatie achter de museumpas, waarmee je een jaar lang toegang krijgt tot 178 musea, blaast twee kaarsjes uit en stunt daarom met 90.000 gratis museumtickets voor pashouders. Die pashouders krijgen een mailtje waarmee ze een vriend(in) mogen uitnodigen voor een museumtripje, gratis en voor niks.

Deze vijf lopende expo’s zijn zwaar de moeite, als je ‘t ons vraagt.

1. ‘Present + Corona Walks’ van Stephan Vanfleteren in Fotomuseum Antwerpen

Snel naar Antwerpen, want nog tot 13 september kan je er in het Fotomuseum het oeuvre van Belgische meesterfotograaf Stephan Vanfleteren aanschouwen. Het is een unieke kans: nooit eerder nam één fotograaf het hele museum in en nooit eerder gunde Vanfleteren ons zo'n complete inkijk in zijn archief. Acht maanden lang sloot hij zich op in zijn kelder om met zorg zijn driehonderd beste beelden uit zijn dertigjarige carrière te selecteren. Sommige dateren uit zijn beginjaren als straatfotograaf, anderen uit zijn jaren als persfotograaf en ook zijn iconische zwart-witportretten ontbreken niet.

Eind juni nog voegde Vanfleteren zijn nieuwe reeks ‘Corona Walks’ aan de expo toe: foto's die hij nam bij valavond tijdens de lockdown, toen het leven stilviel. Ondertussen kon de expo al op meer dan 140.000 bezoekers rekenen en daarmee is het een van de meest succesvolle ooit voor het FOMU.

Loopt nog tot 13 september, op vrijdag, zaterdag en zondag uitzonderlijk open tot 21 uur. Online reserveren verplicht.

2. ‘DRESS.CODE: Collectieverhalen onthuld’ in Modemuseum Hasselt

Het Modemuseum in Hasselt vond tijdens de lockdown de tijd rijp om hun archief uit te spitten. De vondst: een heleboel jurken, sieraden, hoeden, handtassen en noem maar op die je terugkatapulteren naar (ver) vervlogen tijden. Aan de hand van vijf thema’s – vorm, stof, vanitas, identiteit en verhalen – duik je de rijke modegeschiedenis in en verlies je jezelf in onderwerpen als schoonheid, hoop, zelfvertrouwen, klasse en levensstijl. Oudere stukken en recente aanwinsten staan er naast iconische objecten van ontwerpers als Comme des Garçons, Raf Simons, Alexander McQueen en Yves Saint Laurent. Een verwennerij voor elke modeminnaar, quoi.

Vanaf 27 september 2020 t.e.m. 28 februari 2021. Online reserveren verplicht.

3. ‘Kleureyck. Van Eyck’s Colours in Design’ in Design Museum Gent

Het Van Eyck-jaar in Gent gaat duchtig door. De grote overzichtstentoonstelling eindigde dan wel in mineur door de lockdown, maar een even interessante opvolger staat al klaar in het Design Museum Gent. Die expo zet de bijzondere kleuren die Jan van Eyck gebruikte centraal en brengt ze tot leven aan de hand van oude en nieuwe designstukken.

In een heus ‘pigmentenparcours’ wandel je door de acht kleurgroepen van Van Eyck en ontdek je kleurexperimenten uit de wereld van keramiek, glaskunst, product- of textielontwerp. In de ‘experience rooms’ spelen elf designers met je zintuigen: ze laten je Van Eycks kleuren zien, proeven en, jawel, zelfs horen.

Nog tot 21 februari 2021. Online reserveren verplicht.

4. ‘ZOO’ in het MIMA

Wat onderscheidt mens en dier? En wat als mens en dier samenvloeien? In een extreem kleurrijke expo onderzoekt het MIMA Museum in Brussel die intrigerende vraag aan de hand van kunstwerken van elf internationale artiesten.

Hun installaties, sculpturen en schilderijen belichten de aanwezigheid van menselijke dieren en dierlijke mensen in de popcultuur en media en doen dat op heel diverse manieren, naargelang de achtergrond van de artiesten. De ene artiest komt immers uit de skateboardwereld, de andere uit de graffitiscene, nog een andere heeft een tattoo-achtergrond. Grote muurschilderingen of compleet beklede kamers dompelen je helemaal onder in het thema, zoals we van MIMA gewend zijn.

Nog tot 3 januari 2021. Online reserveren verplicht.



5. ‘Les Images Révélées’ in het Fotografiemuseum

Onze eigenste Magritte, de Belgische meester van het surrealisme, kennen we allemaal. Zijn beroemde werken met de bolhoeden en de appels ook. Maar waar Magritte zijn inspiratie haalde, dat kreeg je nog niet eerder te zien. Tot nu, want zijn verzameling van 131 foto’s, ontdekt tien jaar na zijn overlijden, wordt nu tentoongesteld in het Fotografiemuseum in Charleroi.

In de collectie zitten beelden die hij zelf maakte, foto's die zijn familieleden doneerden en kiekjes die hem inspireerden. Zo kom je meer te weten over Magrittes creatieproces en zijn liefde voor film en beeld. Je ziet zijn jeugdfoto’s, zijn ouders, zijn vrouw, foto’s van een Magritte die plezier maakt met bevriende Brusselse surrealisten, en foto's die als model dienden voor zijn schilderijen. Zo’n intiem rendez-vous met de kunstenaar beleefde je nooit eerder.

Nog tot 20 september. Online reserveren verplicht.