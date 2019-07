Moord in een doos: ex-flik wil met zijn detectivespel nu ook Amerika veroveren Philippe Ghysens

25 juli 2019

04u42 8 Vrije tijd Zin in het oplossen van een bloedige moord? Bij ex-flik Jimmy Cowé kan je een box met al de ingrediënten ervoor bestellen en thuis laten leveren. Al 7.000 mensen spelen detectiefje met de Crimiboxen en nu wil Jimmy ook Amerika veroveren.

Vergeet Cluedo. Moderne speurneuzen laten het moordmysterie aan huis afzetten. Zoals een Hello Fresh-doos alle bestanddelen voor een maaltijd bevat, levert een Crimibox alles wat nodig is om een politieonderzoek te voeren. Naast een lijvig dossier over de zaak zitten er bewijsstukken en een handleiding in. Met die ingrediënten en een computer kunnen maximaal vier spelers zich een avondje volledig uitleven op een moord.

De bedenker van de Crimibox heeft zelf een gerechtelijk verleden. Jimmy Cowé werkte twaalf jaar bij de federale politie waar hij onderzoeksdossiers coördineerde, analyses maakte en verbanden zocht. “Ik kreeg in 2017 het idee om een spel rond een moordzaak uit te werken”, zegt de ex-flik. Het gaat om fictieve moordverhalen, maar de inspiratie haalde Jimmy toch uit echte zaken. “Een voorbeeld: we hadden een onderzoek waarbij de verdachte verklaarde dat hij niet op de plaats van de feiten aanwezig was. Maar toen we de posts op zijn sociale media bekeken, bleek dat hij wél in de buurt was geweest. Verraden door Facebook, dus. Dat soort situaties nemen we mee in het spel.”

Verdachten verhoren

De Crimiboxen vonden vooral gretig aftrek bij de fans van Escape Rooms en liefhebbers van true crime, waargebeurde moordverhalen. Jimmy, die eerst deeltijds was gaan werken, nam eind 2018 ontslag, en stortte zich volledig op de misdaad. Vandaag heeft Crimibox 7.000 klanten in België en Nederland. Ze kunnen zich vier keer per jaar te buiten gaan aan een nieuw spel. “Wie één keer heeft besteld, komt meestal wel terug voor de volgende box”, zegt Jimmy.

De deelnemers aan het moordspel kunnen via internet ook verdachten verhoren, vragen stellen aan een chatbox, de fictieve Facebook-pagina of website van betrokkenen uitpluizen, de moordplek virtueel bezoeken en camerabeelden bekijken. “Een voorbeeld: als een slager wordt vermoord, kunnen de spelers op internet naar de website van diens zaak gaan om sporen te vinden. De volgende stap is de lancering van de Crimibox in Amerika. Daar is true crime een nog grotere hype. Dankzij Facebook-advertenties hebben we al de mailadressen van 10.000 mensen die interesse hebben in een Crimibox.”

In januari moet de eerste volledig digitale Crimibox op de VS losgelaten worden. Cowé, die intussen twee freelancers en één vaste medewerker in dienst heeft, zoekt daarvoor via een crowdfunding-actie van Kickstarter nog 15.000 euro. De zaken gaan zo goed dat er dit jaar niet vier maar zes nieuwe spellen op de markt komen. Een box kost 35 euro. “Mijn ex-collega’s zijn allemaal enthousiast. De meesten doen ook mee. Ik heb nog nooit een opmerking gehad dat iets in het onderzoek niet klopte of in ‘t echt niet mogelijk was”, lacht de bedenker.