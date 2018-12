Mooi én milieuvriendelijk: tips om online groener te shoppen Liesbeth De Corte

18 december 2018

10u41 0 Vrije tijd Enkele kledingstukken - in verschillende maten uiteraard - bestellen, thuis laten leveren, en uiteindelijk besluiten om er maar ééntje bij te houden. Toegegeven: we hebben het allemaal al wel eens gedaan. Gemakkelijk, maar echt milieuvriendelijk is het niet. Een nieuwe campagne van Fashion Revolution wil mensen daarom aanmoedigen om bewuster en groener online te shoppen.

Deze zomer schreven we al dat steeds meer mensen online kledij kopen, om de stuks dan weer terug te sturen. Nu wordt die trend ook bevestigd door een onderzoek. Maar liefst 47% van de kleding aangekocht op webshops wordt zonder pardon teruggestuurd naar de verkoper. Een kleine kanttekening: het gaat om een Britse studie, maar de kans is groot dat veel Belgische shoppers bij Zalando en co. zich aan hetzelfde bezondigen.

Er zijn verschillende redenen voor dit shopgedrag. Vaak bestellen mensen een kledingstuk in verschillende maten en houden ze alleen het ene item bij dat past. Maar ook sociale media en online influencers zitten er voor iets tussen. Met dank aan hashtags als #ootd, oftewel ‘outfit of the day’, ervaren ze veel druk om geregeld met een nieuwe garderobe te verschijnen. Velen bestellen dan ook allerlei outfits online voor een eenmalige fotoshoot, en achteraf wordt alles geretourneerd.

Al dat heen en weer gestuur eist zo zijn tol op het milieu. “De impact mag niet worden onderschat”, reageert Chloé Mikolajczak, coördinator van Fashion Revolution Belgium. “Normaal gezien levert een bestuurder je bestelling en rijdt die dan terug naar de opslagruimte, maar nu moet de chauffeur je pakketje wéér komen halen bij je thuis en het afleveren bij de retailer. Het aantal kilometers op de weg wordt dus verdubbeld. Op globale schaal heeft dit een immense impact op het milieu én het verkeer.”

Fashion Revolution heeft daarom een campagne op poten gezet, genaamd Highway Fitting, om mensen te laten stilstaan bij hun online shopgedrag en de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. Vooral tijdens de kerstperiode, wanneer het aantal online bestellingen de pan uit swingt.

Tip 1: koop minder. “Buy less, choose well, make it last.” De gouden raad van ontwerpster Vivienne Westwood is anno 2018 des te belangrijker. Door een kledingstuk 9 maanden langer te dragen, wordt de ecologische voetafdruk 20 à 30% kleiner. Koop met andere woorden vooral kledingstukken waar je verzot op bent en die nog jaren in je kleerkast mogen hangen.

Tip 2: check de maat. In plaats van een kledingstuk in verschillende maten te bestellen en ze achteraf te passen, kan je op voorhand al nagaan wat jouw ideale pasvorm is. Lees reviews van andere shoppers, kijk eens wat de maat is van jouw oudere stuks van het merk of pas gelijkaardige kledingstukken in een winkel.

Tip 3: kies voor de optie van een gegroepeerd pakket als je verschillende stuks bestelt. Ook al betekent dit dat je misschien wat langer moet wachten op je bestelling.

Tip 4: probeer zo weinig mogelijk bestellingen terug te sturen. Klinkt logisch, maar probeer hier écht rekening mee te houden. Flatteert die ene broek, rok of jas jou echt niet, of heb je toch een foute maat gekozen? Denk dan eventjes na. Kan je het niet doorverkopen op een tweedehandssite of verpatsen aan een vriend, familielid ? Of nog beter: kan je iemand plezieren met een cadeautje?