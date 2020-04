Mooi: China kleurt lila door bloemenvelden LDC

22 april 2020

14u42 0 Vrije tijd Nu we met z’n allen in ons kot zitten, moeten we ons beroepen op het internet om wat van de wereld te zien. Momenteel de moeite: de regio rond de Chinese stad Tangshan. Daar staan massaal bloemen - genaamd shibazakura - in bloei, die de velden onderdompelen in een paars en roze kleurtje.

De bloem shibazakura staat bij ons ook wel bekend als de kruipende vlambloem, en wordt ook ‘roze mos’ of het ‘roze tapijt’ genoemd. Je moet maar naar de foto’s kijken om te begrijpen waarom: de kleurrijke bloemen bedekken het grasveld volledig. Vanaf midden april tot eind mei staan ze volledig in bloei.

Je vindt de bloemen niet alleen in China, maar ook in Japan. Meer bepaald aan de voet van de berg Fuji. Elk jaar komen er meer dan 800.000 bloemen tot bloei. Er is zelfs een heus festival aan gewijd, toepasselijk genaamd Shibazakura Festival.