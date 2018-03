Monopoly, bier en 6 andere uitvindingen die dankzij vrouwen bestaan ND

03 maart 2018

12u00

Bron: Popsugar 1 Vrije tijd Hoezo, alle grote uitvinders, wetenschappers en genieën waren mannen? Dankzij het vrouwelijk geslacht kunnen we vandaag onder meer rekenen op koffie, wifi en een fris biertje, zo klaart dit lijstje met acht vrouwelijke uitvindingen uit. Who run the world? Dat denken wij er ook van.

Vrije tijd Bier

Vanavond een pintje op café? Hoewel het zogenaamd de mannen zijn die weten waarom, mogen we ook de vrouwen hiervoor dankbaar zijn. Volgens onderzoek van historicus Jane Peyton gaat het eerste biertje in het Verenigd Koninkrijk enkele duizenden jaren terug, waar het thuis werd gebrouwen door ... vrouwen. Santé!

Wifi

Wat is de code van de wifi? Die standaardvraag zou niet mogelijk geweest zijn zonder actrice Hedy Lamarr, die verveeld raakte in het Hollywoodwereldje en zich met wetenschapsexperimenten ging bezighouden. Begin jaren veertig ontwikkelde ze een communicatievorm, Secret Communications System, dat het mogelijk maakte om zonder storing van buitenaf met elkaar te communiceren, door middel van frequentieverspringing. Haar techniek, die pas in 1962 ook effectief gebruikt werd, ligt aan de basis van allerlei draadloze digitale communicatietechnieken, zoals GPS, Bluetooth en wifi.

De haarborstel

Wie écht met de eerste kam of borstel op de proppen kwam, is niet geweten. Maar het was wel een vrouw die er als eerste een patent op nam. Lyda Newman, een zwarte vrouw die in Manhattan woonde toen ze het bedacht, nam een patent op een borstel met synthetische haren in 1898.

Monopoly

Wist je dat het het spelconcept van Monopoly ook uit een vrouwenbrein is voortgekomen? Elizabeth "Lizzie" Magie bedacht de eerste versie en patenteerde die in 1903. Dertig jaar later gebruikte Charles Darrow het idee van Magie en maakte het tot een spel dat meer lijkt op hoe wij Monopoly vandaag kennen. Hij verkocht het aan Parket Brothers in 1935.

De koffiefilter

De volgende keer dat je koffie zet met een filter, klink dan even op Melitta Bentz. Deze Duitse huisvrouw patenteerde de koffiefilter in 1908, waardoor wij vandaag van een kopje kunnen genieten zonder koffiegruis erin.

Harry Potter

Met een half miljard Harry Potter boeken in meer dan 70 talen wereldwijd, kan je zeker stellen dat een groot deel van de wereldbevolking de magie van de tovenaar heeft ontdekt. Tot op de dag van vandaag zijn de verhalen van Potter razend populair. En dan hebben we allemaal te danken aan de vrouwelijke auteur J.K. Rowling.

Chocolate Chip koekjes

Op een prachtige dag in 1938, maakte chef Ruth Graves Wakefield haar vaste koekjesrecept eens op een andere manier. Er doen veel verhalen de ronde, maar één daarvan klinkt dat ze een chocoladebar in kleine stukjes in het deeg deed, met de bekende Chocolate Chip koekjes tot gevolg. Nestlé kocht de rechten op het recept en de rest is geschiedenis.

Computerprogramma's

's Werelds eerste computerprogrammeur was een vrouw, meer bepaald Ada Lovelace. Ze wordt gezien als de ontwerpster van het allereerste computerprogramma, omdat ze programma's schreef voor een machine die Charles Babbage op dat moment nog moest maken - de computer. Onrechtstreeks droeg deze vrouw dus bij aan het ontwikkelen van browsers en apps, die we vandaag dagelijks gebruiken.