Moeder en dochter Vermassen geven hun eerste duo-interview: “Jef stopt voor mij binnenpretjes in zijn pleidooi” Redactie

02 oktober 2020

08u14 0 Vrije tijd ’s Lands bekendste strafpleiter, Jef Vermassen (73), wordt binnenkort weer opa. Dochter Jasmine (29) schenkt hem een kleinkind, z’n zesde al. Een dubbelgesprek met Jasmine en ‘Moeke’ Vera, Jefs vrouw (58), over spoedkeizersnedes – “Ik hoop dat jij dat niet moet meemaken” – en eeuwige liefde – “dat bestáát, kijk naar Jef en mij”.

Genetica liegt niet. Zeker niet bij Jef en Jasmine Vermassen. Vierenveertig jaar verschil, maar de gelijkenissen tussen vader en dochter zijn treffend. Dat gezicht. Die ogen. En ook: die imponerende stem. De ene deed er iets mee in de rechtbank, de andere houdt er haar kleuterklas mee in het gareel en maakt er muziek mee. “Ik wil proberen er altijd te zijn voor ons kind. Dat was bij vake (Jef Vermassen nvdr.) niet altijd gemakkelijk", zegt ze. “Hij zat geklemd tussen gezin en carrière. Dikwijls werd hij dan toch naar zijn job getrokken. Ik heb hem vaak gemist.”

En dan is er Vera of Moeke’. Limburgse. Excentrieke, blonde krullenbol. Maar ook: een mysterie. Als Vera meekomt naar assisen om voor haar man te supporteren, staat dat de volgende dag in de kranten. Maar wie meer wilde weten over Vera, was er altijd aan voor de moeite. Zo comfortabel als haar man voor de camera’s is, zo in haar nopjes is Vera als ze in de luwte mag blijven. Interviews: niks voor haar. “Ik ben erg gesteld op onze privacy”, zegt ze. Maar als er een voorstel binnenloopt voor een dubbelinterview met haar zwangere dochter, haalt de fiere moeder het van de zwijgzame echtgenote en zegt ze ‘ja’. Een unicum. Benieuwd naar meer? Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

Nog in NINA deze week!

- Nina vraagt het aan: Fatma Taspinar “Ik heb tijd nodig om alleen te zijn”

- Psycho: Als je partner je extreem manipuleert

- Eerste hulp bij pubers

- Beauty: wat zijn adaptogenen in huidverzorging?

- Wim Slabbinck weet raad: Nathalies schoonmoeder gooit roet in het eten

- Culi: het croqueboek van Mathieu Terryn