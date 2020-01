Modemerk creëert stockfoto’s met plussize modellen Margo Verhasselt

30 januari 2020

14u35 0 Vrije tijd Stockfoto’s: ze zijn tegenwoordig overal. Op nieuwssites, in kranten, het internet an sich en sommige slagen er zelfs in om wereldberoemd te worden als meme. Maar viel het je ooit al op dat er amper modellen met een maatje meer gebruikt worden in de kiekjes? Daar wil plussize merk Navabi verandering in brengen.

Hoe willen ze dat doen? Ze maakten zelf een collectie stockfoto’s waarin mannen en vrouwen met rondingen de hoofdrol spelen. Zelfs de o zo bekende ‘man kijkt naar andere vrouw’-foto werd nagemaakt. Daarnaast komen er veel andere poses aan bod: mannen en vrouwen die winkelen, in meeting zitten, een relatiebreuk, mensen die een selfie nemen en nog veel meer.

“We zijn ervan overtuigd dat mensen met een maatje meer zich moeten kunnen vergelijken met beelden die ze zien in campagnes en de media. Als je op Google ‘zakenvrouw’, ‘relatiebreuk’, of ‘koffie drinken’ intypt, dan is het virtueel onmogelijk om een beeld te vinden met een plussize persoon. We waren het beu om dit probleem dagelijks tegen te komen en besloten dan maar om het zelf op te lossen.” Het merk onderzocht welke foto’s het meest opgezocht werden en maakte hun eigen versie. “We bieden deze foto’s gratis aan voor iedereen: kranten, magazines, digitale publicaties, bloggers etc.”