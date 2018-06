Mode is dood, lang leve de brunch! Liesbeth De Corte

14u11 0 Vrije tijd De toekomst voor modewinkels ziet er niet bepaald rooskleurig uit. De verkoop blijft dalen, en dat heeft zonder twijfel te maken met de opmars van webshops, maar ook van de geliefde restaurantuitjes en brunches.

Belgische winkeliers hebben hun verkoop eind vorig jaar met 2,5% zien dalen, dat bleek eerder al uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Enkel Luxemburg doet het nog slechter. Maar ook verschillende grote modeketens hebben een slecht jaar achter de rug. Kijk maar naar H&M dat in 2017 zijn omzet slechts zag stijgen met 3%, ver beneden alle verwachtingen. Nochtans blaken we volgens de Nationale Bank van het vertrouwen en vinden we het niet erg om ons geld te laten rollen. Hoe komt dat dan?

Zelfstandigenorganisatie Unizo wees met de vinger naar webshops die steeds populairder worden. “We kopen steeds meer online, maar meer dan de helft daarvan stroomt naar buitenlandse websites”, zei retailexpert Mien Gillis eerder al aan Het Laatste Nieuws.

Millennials, a.k.a. de lekkerbekken

Dat zal zeker en vast kloppen, maar volgens The Guardian is er nog een andere boosdoener: de millennials, en meer bepaald hun grillen. Volgens de vooraanstaande Britse krant zit hun voorliefde voor de toast met avocado, koffie, brunches, maar ook restaurantuitjes, festivals of reizen er voor iets tussen. Met andere woorden spenderen twintigers en prille dertigers hun zuurverdiende centen liever aan een ervaring dan aan kledij.

Dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken. In Amerika ontdekte consultingbureay Harris Group dat 78% van de millennials liever geld uitgeeft aan activiteiten dan aan shoppen. In een andere studie bekeek de Bank of America Merrill Lynch de uitgaves van z’n klanten. Millennials geven bijna de helft van hun inkomsten aan eten. 21,7% van hun budget gaat naar eten uit de supermarkt, maar liefst 23,8% naar restaurantbezoekjes. En nog uit een rondvraag van SurveyMonkey bij 1.900 millennials blijkt dat 41% meer geld uitgeeft aan koffie dan aan pensioensparen. Om maar te zeggen dat we verlekkerd zijn op ons bakje troost.

Veel heeft te maken met onze levensstijl die de laatste twintig jaar flink veranderd is. Denk maar aan de vele koffiebars die als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen. En wie z’n innerlijke Gwyneth Paltrow naar boven wil halen, kan zich ook in het zweet gaan werken in een of andere hippe fitness of stijlvolle yogastudio. Ook sociale media spelen een rol. Om de haverklap zie je wel een foto passeren van iemand die zich op een terrasje genesteld heeft, en die persoon draagt ook een simpele jeans. Waarom zou jij dat dan niet doen?