Minder wassen, toch mooi en fris Zo haal je het beste uit je winterkledij Kristel Maurien

29 september 2018

15u54 0 Vrije tijd Elke seconde worden er in Europa 1.130 was­machines ingeschakeld, goed voor 98 miljoen (!) wasbeurten per dag. «Nochtans is even luchten in de koude buitenlucht vaak voldoende om je kleding weer fris te krijgen», aldus expert Liesbeth Verboven.

Gooi jij na één dag ook al je outfit in de wasmand? En giet je een volledige doseerdop wasmiddel en wasverzachter in de wasmachine om lekker geurende kledij te hebben? Niet doen, zegt Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau. «We gooien gedragen kleren echt te snel in de wasmand. Dat kost je veel extra werk, centen én het is niet ecologisch», stelt ze. «Kleding die maar eenmaal gedragen is, kan je perfect weer opfrissen door ze even buiten op te hangen. Je kledingstukken blijven zo ook langer mooi, want als je ze vaak wast, verslijten ze veel sneller. Tegelijk proppen we onze wasmachine vaak te vol, waardoor de kleding niet goed gewassen wordt én er te gekreukt uitkomt. Om een goed wasresultaat te verkrijgen, moet je minstens nog je hand op het wasgoed in de wastrommel kunnen leggen.»

Bodempje is genoeg

Ook met wasproducten mogen we best wat zuiniger omspringen, vindt Verboven. «Een doseerdop voor minder dan de helft vullen of zelfs maar een bodempje product is voldoende om je wasgoed proper en fris te krijgen. Wasverzachter is ook niet nodig: een scheutje azijn maakt je was even zacht. Wie graag een lekker geurtje heeft, kan evengoed een druppeltje etherische olie van lavendel of eucalyptus toevoegen aan de wastrommel. Beter voor het milieu én je portemonnee.»

