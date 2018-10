Millennials kopen steeds jonger een eerste woning Liesbeth De Corte

23 oktober 2018

14u08 0 Vrije tijd ‘Huisje, tuintje, boompje’ passé? Niet volgens een onderzoek van vastgoedsite Immoweb. Daaruit blijkt dat ook millennials een baksteen in de maag hebben en dat ze steeds jonger zijn bij de aankoop van hun eerste huis of appartement.

Ook het cliché dat Hotel Mama populair is bij de jonge Belg, wordt bevestigd door de enquête van Immoweb, waarbij 8.650 Belgen werden ondervraagd. De gemiddelde millennial besluit om op z’n 23ste de vleugels uit te slaan en het ouderlijke nest te verlaten.

Niet veel later koopt hij of zij ook al een eigen woning. Zo kopen de millennials gemiddeld een huis of appartement op hun 27ste. De mensen uit generatie X (39- tot 56-jarigen) deden dat een tikje later: op hun 29ste. De generatie van de babyboomers (57-72-jarigen) wachtte zelfs gemiddeld tot hun 30ste.

De verklaring? “Lenen is veel goedkoper dan vroeger, waardoor een huis kopen veel sneller toegankelijk wordt”, beweert Valentin Vogels, CEO van Immoweb. Daarnaast is er ook nog iets anders aan de hand. “De sociale patronen zijn ook veranderd: we wachten niet meer om samen te wonen tot we getrouwd zijn. En doordat we steeds later aan kinderen beginnen, blijft er meer geld over voor de aankoop van een huis.” Zo wacht slechts 12% van de millennials met het kopen van een eerste stekje, totdat er kinderen in het spel zijn. 58 procent kocht zijn eerste eigendom als koppel zonder kinderen en 30 procent was nog single.