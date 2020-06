Midzomernacht: 4 dingen die je moet weten over het ‘heidense’ feest dat aan populariteit wint Valérie Wauters

23 juni 2020

10u06 0 Vrije tijd Alle redenen zijn goed om te vieren, niet? Geen wonder dus dat midzomernacht ook in onze contreien steeds populairder wordt. Maar wat houdt dat feest in en waarom bestaat er zoveel verwarring rond de datum?

1. Midzomernacht is niet hetzelfde als de zomerzonnewende

Hoewel beide evenementen bijna gelijktijdig plaatsvinden, is midzomernacht niet hetzelfde als de zonnewende. De zonnewende is een astronomische gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar meest noordelijke of zuidelijke punt bereikt. Met andere woorden: tijdens de zomerzonnewende is de dag het langst en de nacht het kortst. De zomerzonnewende valt meestal rond 21 juni, al kan daar al eens een dagje speling op zitten.

2. Midzomernacht wordt niet overal op hetzelfde moment gevierd

In Zweden is de midzomernacht één van de belangrijkste feesten van het jaar. De Midzomeravond vindt daar jaarlijks plaats op de vrijdag vlak voor of na 21 juni. Dit jaar was dat dus op vrijdag 19 juni.

In ons land moet de viering van midzomernacht nog plaatsvinden. Dat zal tijdens de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 juni zijn. Vanwaar het verschil met de Zweedse versie? Omdat in ons land de midzomernacht gekoppeld werd aan een christelijke traditie, de zogenaamde Sint-Jansnacht (het moment waarop Johannes de Doper geboren werd, de profeet die de komst van de messias aankondigde, nvdr.) Dit gebeurde omdat de katholieke kerk niet echt opgezet was met de heidense connotatie die de originele midzomernacht had.

Onze manier van vieren verschilt niet zoveel van de klassieke Zweedse variant: ook bij ons worden er tijdens deze nacht vreugdevuren aangestoken en is het een moment om gezellig samen te komen. Wil je de beleving helemaal compleet maken? Dan draag je een bloemenkroon en zet je gepekelde haring en gerookte zalm op het menu.

3. Midzomernacht gaat gepaard met een flinke dosis bijgeloof

De viering van de midzomernacht gaat gepaard met heel wat bijgeloof. Zo dacht men vroeger dat planten op dat moment geneeskrachtige en magische eigenschappen kregen, en werden ze bijgevolg tijdens midzomernacht geplukt. Daarnaast werd er door de eeuwen heen geregeld gewaarschuwd voor de gevaren van heksen en demonen die tijdens deze magische nacht tevoorschijn zouden komen. Om hen op afstand te houden, worden er traditioneel dan ook ook vuurtjes aangestoken.

4. Er bestaat een sterke link met liefde en seksualiteit

In Zweden viert men midzomer door rond een met bloemen versierde meiboom te dansen. Daarnaast eten ongehuwde meisjes, zoals de traditie het voorschrijft, iets zouts voor het slapengaan en leggen ze zeven verschillende bloemen onder hun hoofdkussen. Wanneer ze vervolgens gaan slapen zouden ze dromen over hun toekomstige echtgenoot.

Iets minder romantisch gaat het eraan toe in de film ‘Midsommar’ waar de midzomernachtsviering gepaard gaat met een occult seksritueel.