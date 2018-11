Mickey Mouse viert zijn 90ste verjaardag in Disneyland Parijs (en wij vierden mee!)

Valérie Wauters

25 november 2018

11u16 0 Vrije tijd Nog tot 6 januari 2019 kan je Kerst én tegelijkertijd ook de 90ste verjaardag van Mickey Mouse vieren in Disneyland Parijs. Wij vierden mee, en zijn er vast van overtuigd dat een bezoekje aan Disneyland ook op jouw bucket list moet voor deze eindejaarsperiode. Hierbij 8 goede redenen waarom.

1. Sneeuw gegarandeerd

Disneyland is de enige plek in de buurt waar je elke dag 100% kans hebt op sneeuw. Op Mainstreet sneeuwt het elke dag, maar ook daarbuiten zijn heel wat van de paviljoenen bekleed met een laagje van het magische witte goedje. Als dat je niet meteen in de juiste sfeer brengt...

2. Magische Illuminations

A dream is a wish your heart makes. Deze zin markeert meteen het begin van het prachtige Illuminations-spektakel, een show met projecties die elke avond bij het sluiten van het park plaatsvindt. Wij dromen nog steeds van de magie van dit totaalspektakel.

3. Al je favoriete Disney-figuren in een kerstjasje

Als we zeggen dat alles kerst ademt in Disney, dan bedoelen we ook echt àlles. Al je favoriete Disney-figuren trokken hun beste feestoutfit aan, en trekken zo elke dag door het park in een prachtige kerstparade.

4. De parades

Over parades gesproken: naast de kerstparade trekt elke avond ook de ’Stars on Parade’-stoet door het park. Niet te missen, want alle bekende Disney-figuren tekenen present. Vooral voor de allerkleinsten is dit een moment om nooit te vergeten.

5. Elke dag feest

Dat Mickey dit jaar zijn 90ste verjaardag viert kon je ondertussen overal al lezen. Zijn feestje viert hij dit eindejaarsseizoen uitgebreid in Disneyland. In het Studio’s park kan je elke dag ‘Een verrassing voor Mickey’ bekijken: een lieve show in open lucht, waarin Minnie op zoek gaat naar het ideale cadeau om Mickey te verrassen.

6. Taart

Wie jarig is, trakteert op taart. Zo ook Mickey, die op verschillende plekke doorheen de parken een gigantische taart neerpootte. Ideaal voor een op en tot feestelijke selfie!

7. Mickey’s Christmas Big Band in een nieuw jasje

Mickey’s Christmas Big Band, het ietwat oubollige muziekspektakel dat tot vorig jaar in Disneyland’s Videopolis speelde, verhuisde naar de Studio’s. Samen met de verandering van locatie kreeg de show een grondige make-over. Een goede zet, want de show werd nu een echte must-see.

8. De attracties

Door alle randanimatie vergeten we het bijna te hebben over de attracties. Het park biedt voor elk wat wils: snelle rollercoasters voor de adrenalinejunkies of trage ritjes in een prachtige omkadering voor wie het niet zo op snelheid begrepen heeft.