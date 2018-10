Miauw! Deze studie toont aan hoe geobsedeerd we écht zijn door onze kat Nele Annemans

04 oktober 2018

17u51

Kattenmensen, ze staan erom bekend een beetje geobsedeerd te zijn door hun harige vriend - hellooo crazy cat lady! Maar nu is er ook een nieuwe studie die aantoont hoe bezeten we écht zijn door onze favoriete viervoeter.

Als jij net zo gek bent op je trouwe viervoeter als wij postte je vandaag, op Werelddierendag, zeker al een leuk kiekje met je kat op Instagram of Facebook. Dat we zoveel met onze harige vriend bezig zijn, was ook dierenvoedingsfabrikant Mars Petcare niet ontgaan. Voor een studie ondervroegen ze 1.000 katteneigenaars over hun gedrag tegenover hun huisdier. Daaruit blijkt dat ze gemiddeld 725 kattenfoto's en -video's liken per jaar en dat 47 procent van hen regelmatig een foto maakt met hun harige vriend, waarvoor ze trouwens meestal 3 pogingen nodig hebben om tot dé perfecte foto te komen.

Maar daar stopt de kattengekte niet. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de meeste baasjes 13 kattengerelateerde spulletjes in huis hebben. Zo heeft 44% een ingelijste foto van zijn kat, 43% een knuffeldier in de vorm van een kat en 38% een kattenkalender.

Daarnaast toonde de studie aan dat de eigenaars van een kat jaarlijks gemiddeld 8 dagen praten en 20 dagen knuffelen met hun kat. En dat blijkt hen ook emotioneel te helpen. Zo geeft 60% van de ondervraagden aan dat hun kat hen door eenzame momenten worstelt, en 54% dat hun huisdier helpt als steun in stressvolle periodes.

Maar de eigenaars zorgen op hun beurt ook goed voor de gezondheid van hun favoriete viervoeters. Uit de enquête blijkt dat ze het meeste aandacht hebben voor hun eetgewoontes, de kwaliteit van hun vacht, hoe energiek ze zijn, in welke stemming ze verkeren, hoe aanhankelijk ze zijn en hoe gelukkig ze zich voelen.

Nu we dat allemaal weten: hoog tijd om onze harige vriend te gaan knuffelen én dat momentje te delen met onze virtuele vrienden!