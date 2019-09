Framily Travel Gesponsorde inhoud Met een snurker of koukleum op vakantie? 6 Ardense vakantiehuisjes opgewassen tegen “vervelende” vrienden Aangeboden door Ardennes-Etape

16 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Samen de natuur verkennen, gezelschapsspelletjes spelen en bijpraten tot in de vroege uurtjes: klinkt als de perfecte vriendenreis naar de Ardennen. Maar we hebben allemaal die ene vriend(in) die roet in het eten gooit met een licht irritante gewoonte. De oplossing? Kies een vakantiehuisje dat ertegen opgewassen is.

Als je een vriend(in) hebt die… altijd koud heeft

Als je reisgezelschap een paar koukleumen telt en je geen zin hebt in dagelijkse discussies aan de thermostaat, kan je een huisje met een luxueuze sauna boeken. Deze blitse vakantiewoning in Durbuy voor acht personen, bijvoorbeeld. In de tuin staat een rustieke saunacabine waarin de temperatuur hoog oploopt. Die warmte blijft nog urenlang in jullie lijf zitten! Zweet je zelf niet zo graag? In de zomer heb je een verwarmd en overdekt zwembad tot je beschikking.

Als je een vriend(in) hebt die… zweert dat hij/zij koning(in) van de barbecue is

Geen klassieke koks in je vriendenkliek, wel een hoop haantjes-de-voorste die vechten om de ereplaats aan de barbecue? Dit hypermoderne vakantiehuis voor veertien personen in Leglise heeft een ruim en knap ingericht terras met een barbecue op houtvuur. Plaats genoeg voor al wie wil grillen!

Als je een vriend(in) hebt die… fitnessverslaafd is

Er zijn mensen die graag eten, er zijn mensen die graag sporten. Reist er een fitnessfanaat mee die volgens het motto ‘een dag niet gesport is een dag niet geleefd’ leeft? Kies dan voor een huisje met fitnesstoestellen, dit luxueuze verblijf in Dinant met vijf slaapkamers bijvoorbeeld. Terwijl de sportieveling zich in het zweet werkt, geniet de rest van de groep van een partijtje pool, een duik in het zwembad of de jacuzzi.

Als je een vriend(in) hebt die… luid snurkt

De eerste gezellige avond zit erop en je kruipt moe maar voldaan onder de wol. Om er plots aan herinnerd te worden dat die ene vriend(in) zo luid snurkt dat het voelt alsof een vrachttrein door het huis raast. Vaarwel schoonheidsslaapje, hallo ochtendhumeur? Niet per se. Deze rustieke chalet voor tien personen op de hoogten van Malmedy heeft vijf kamers, waarvan een op de benedenverdieping, twee op de eerste verdieping en twee mezzanineslaapkamers. Als de snurkers de benedenverdieping inpalmen, blijft de geluidshinder beperkt en kan de hele groep ‘s morgens fris en monter de prachtige omgeving gaan verkennen.

Als je een vriend(in) hebt die… altijd te veel inkopen doet

Haast elke vriendengroep telt minstens één persoon voor wie ‘een weekendje weg’ een synoniem is voor ‘dag en nacht eten’. Wil je in jullie huisje liever niet over de zakken chips en dozen pasta struikelen? Kies dan een verblijf met een keuken om u tegen te zeggen, zoals dit vakantiehuis in Bullange voor veertien personen. Wie hier achter het fornuis staat, waant zich een chef in een restaurant. Je kookgrage vriend(in) kan er al zijn of haar inkopen makkelijk kwijt en jullie kunnen met een gerust hart de vruchten plukken van zijn of haar culinaire creaties.

Als je een vriend(in) hebt die… zijn/haar huisdier niet kan missen

Een bezoek aan de Ardennen is niet compleet zonder minstens één flinke natuurwandeling. Blijft een bepaalde vriend(in) tijdens zo’n tocht maar huilen dat ze hun trouwe viervoeter missen? Neem de honden dan gewoon mee. Deze schitterende villa voor negen personen in Tinlot heeft niet alleen vijf ruime slaapkamers en badkamers, maar ook een tuin van maar liefst 7500 m². Huisdieren zijn welkom, dus ze kunnen zich hier – net als jullie – helemaal uitleven.

