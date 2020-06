Met een luxetent of zwemvijver: deze twee lezers tonen hoe je deze zomer kunt relaxen in je eigen tuin GLAMPING BIJ MARGOT EN ANNELIES Astrid Van der Schueren

07 juni 2020

12u28 1 Vrije tijd Slapen onder de sterren, wakker worden met het getsjilp van vogels en ’s morgens op blote voeten het gras in. Kamperen doen Annelies en Margot deze zomer in hun eigen tuin en mét wat luxe ...

Eventplanner Margot (30) installeerde in haar tuin een luxetent en een hottub

Wie is Margot?

• Wedding- en eventplanner Margot Laporte (30) is met ­Tabloo Margot altijd wel in de weer met lichtslingers en ­schapenvachtjes.

• Ze is net getrouwd met Jens.

• Woonplaats: Eppegem.

Voor Margot en haar man blijft een minifestival in de weide naast hun huis de ultieme vakantiedroom. Nu is het alvast zalig toeven in hun luxetent met zicht op de natuur.

Vanwaar het idee om een tent op te zetten in je tuin?

“Mijn man was jarig en ik wilde hem graag verrassen. Omdat een weekendje weg geen optie was, heb ik een luxueuze staycation georganiseerd in onze achtertuin. Ik heb de kampeertent opgezet en een hele setting gecreëerd: de donsdekens naar buiten gehaald en de bamboebedjes gedekt, stoelen met schapenvachtjes neergezet, lichtsnoeren in de bomen ­gehangen, de vuurkorf aangestoken, voor een lekker aperitief gezorgd én een grote lap vlees op de BBQ gelegd, want het was natuurlijk wel zíjn verjaardag (lacht). Het is hier niet elke dag feest, maar als het weer het toelaat, dan slapen we buiten. Héérlijk. Tenzij de glampingset verhuurd is natuurlijk.”

Had de tent deze zomer in het buitenland moeten staan?

“Ja, maar kampeertripjes met vrienden en festivals vallen helaas in het water. Naast onze tuin hebben we een wei met paarden. Het is onze droom om er – wanneer we weer vrienden mogen uit-nodigen – een minifestival te organiseren. Mijn man achter de draaitafel, streetfood op de BBQ en tot in de vroege uurtjes op strobalen en met een plaid om de schou-ders Kumbaya zingen bij het vuur (lacht). Wanneer de paarden ’s ochtends komen piepen, dan zitten we pas helemaal in safarisfeer. Tot dan ­houden we het deze zomer op een ­romantische staycation met twee. We hebben onze tent daarom tijdelijk uitgebreid met een mobiele hottub en onlangs hebben we een outdoorcinema uitgetest in de tuin. Niets zo gezellig als de sofa buitenzetten en onder de sterren-hemel naar films kijken terwijl je marsh-mallows roostert boven de vuurkorf.”

Voor journaliste Annelies (44) is haar woonwagen haar tweede verblijf

Wie is Annelies?

• Natuurlover Annelies A.A. Vanbelle (44) is journaliste en getrouwd met Bart, eigenaar van Greenspot, een bureau voor biodiversiteit.

• Ze is mama van Otta (14) en Magnus (8).

• Het gezin woont in Bottelare, bij Merelbeke

Het gezin van Annelies hóéft niet ver op reis voor een instant vakantiegevoel. Met dank aan de zwemvijver en de woonwagen.

Hadden jullie reisplannen gemaakt?

“Er stond in juli een citytrip naar Londen op de agenda en in principe gaan we in augustus tien dagen naar Zuid-Frankrijk. Maar voor hetzelfde geld moeten we natuurlijk thuis blijven.”

Er bestaan slechtere oorden om je vakantie door te brengen ...

“Vooral de zwemvijver draagt bij aan het vakantiegevoel. Vanaf mei zwemmen we makkelijk drie keer per dag. Ja, ook wanneer het nog geen 20 °C is, zwem ik ’s morgens mijn rondje. Onze tuin is een oase van rust. Toen we pas in ­Bottelare woonden, moest ik wennen aan die stilte.”

Hadden jullie veel werk aan de tuin?

“De meeste mensen beginnen met hun huis te renoveren, wij begonnen met onze wilde tuin. We houden van grillige planten, bloemen, vogels en vlinders. Een mininatuurgebied in onze achtertuin. Na vier jaar is onze droomtuin bijna af, maar binnen staat nog een aftandse keuken (lacht).”

De houten zigeunerwagen is de eyecatcher.

“In onze vorige tuin wilde ik achteraan een stilteplek, want we woonden aan een drukke weg. Maar we kregen geen vergunning voor een tuinhuisje. Alleen iets op wieltjes was toegestaan. Tijdens mijn ­online zoektocht botste ik op deze Duitse circuswagen uit de jaren 60 en ik was meteen verliefd. Die bohemiensfeer, daar hou ik van. De woonwagen is een soort tweede verblijf geworden. En toen we verhuisden, kon hij gewoon mee. Ik gebruik hem momenteel als kantoor, wat handig is in coronatijd met kinderen in huis (lacht). Heerlijk om een break te nemen van het werk en vervolgens de wagen uit te stappen, op blote voeten een wandeling te maken langs de moestuin, even te ruiken aan de rozen en daarna een duik te nemen. Back to basics, back to nature. Toch is het ook een droom om – wanneer de kinderen het huis uit zijn – wat luxevoorzieningen bij te bouwen en de wagen te transformeren tot een heuse Airbnb-stek. Dan hoef ik echt nooit meer op vakantie.”