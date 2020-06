Met een binnenkoer in de stijl van Ibiza tot een bohemian patio: deze lezeressen tonen hoe je de perfecte staycation creëert bij je thuis Astrid Van der Schueren

13 juni 2020

12u23 3 Vrije tijd Maak kennis met Laura en Klara. Deze schattenjagers zijn happy eigenaars van een zomerse patio vol spullen mét verhaal. Een stukje Ibiza aan Dender en Dijle.

De binnenkoer van moderne hippie Laura (30)



Wie is ze?

• Laura Van Biesen woont in een kangoeroewoning met haar vriend Simon en hun baby Miles (3 maanden) én met alleenstaande mama Candice en haar dochter Lily Rose (7 jaar), met wie ze onder meer een ­binnenkoer deelt.

• De hoeve staat in Affligem en dateert uit de 17de eeuw.

• Laura werkt op de salesafdeling van DPG Media en in niet-coronatijd baat Laura hier ook een B&B uit.

• Laura en haar huisgenoten leven deze zomer op het ritme van de natuur en in de relaxte stijl van Ibiza.

Jullie hebben gekozen voor een kangoeroewoning.

“We leven in een soort commune (lacht) en delen ruimtes met een ander gezin en met onze B&B-gasten. Dat past bij onze ­levensstijl. We zijn moderne hippies. We leven – nu meer dan ooit – op het ritme van de natuur.”

Vandaar ook die Ibizavibes?

“Absoluut. Ik heb op Mallorca gestudeerd en nam toen de boot naar Ibiza. De afgelopen drie jaar ben ik er jaarlijks op vakantie geweest. Ik ben gek op de relaxte sfeer die er heerst. Nu onze trip dit jaar in het water valt, heb ik van de afgelopen quarantainetijd gebruikgemaakt om die Ibizastijl nog meer door te trekken in onze binnenkoer, met schelpjes, zelfgemaakte dromenvangers, turquoise en witte accessoires en een zwierige, kanten hangmat. Maar ik heb ook de luikjes een nieuw likje verf gegeven en met oude keramieken tegels een nieuw terras aangelegd. Een oude drinkbak voor paarden doet dienst als zwembadje voor Miles. Wanneer ik hier ’s morgens in de zon mijn koffietje drink onder de druivelaar en bij onze vijver dan voel ik me écht op ­vakantie.”

Waar scoor je al die hippiehebbedingen?

“Het bijeensprokkelen van unieke stukken is me met de paplepel ingegeven. Mijn papa is een verwoed kunstverzamelaar en als kind al struinde ik rommelmarkten af. Dat doe ik nog altijd, maar in deze tijden vooral online, op tweedehandssites. Ik hou ervan wanneer meubelstukken en accessoires een verhaal vertellen en ik vind niets zo leuk als oude spullen een nieuw leven geven. Een huis en een tuin moeten een ziel hebben. Het moet ook allemaal niet té perfect zijn. Er mag al eens een verfspatje op de muur hangen, een barst in een schaal of een kras op de houten tafel zitten. Dat geeft net charme.”

Het vintage terras van Klara (35)

Wie is ze?

• Klara De Wilde is halftijds kleuterjuf en voltijds vintageshopper. Ze is getrouwd met Wim en ze hebben twee kinderen: Eddie (4) en Mon (2).

• Ze bouwden een aangebouwd atelier om tot overdekte patio, dé eyecatcher van het huis.

• Het gezin woont in het centrum van Leuven.

• Klara en haar gezin reizen tijdens de vakantiemaanden af naar hun bohemien overdekte buitensalon.

Dat overdekte terras, dat verwacht je niet vanaf de straatkant.

“Klopt. Aan de straatkant tref je een doorsnee rijtjeshuis aan. Dat maakt het verrassingseffect des te groter. Toen we het huis acht jaar geleden kochten, was er een atelier bijgebouwd. Daarvan hebben we de muren opengebroken zodat we nu een soort overdekte patio hebben. Niemand verwacht een miniparadijs in het centrum van de stad. Tijdens de ­zomermaanden is dit terras onze leefruimte: hier wordt gewerkt, geknutseld, gespeeld, gelezen, gegeten en gerust. Een buitensalon. Ons tweede verblijf.”

Hoe ben je te werk gegaan voor de inrichting?

“Ik heb de decoratieoverschotten van ons huwelijksfeest gebruikt. Vorig jaar zijn Wim en ik getrouwd en omdat decoreren en DIY-projectjes een wat uit de hand ­gelopen hobby zijn, hebben we zelf de aankleding verzorgd. Perzische tapijten, meubels in rotan, exotische kussentjes, droogbloemen, accessoires in warme Terracottakleuren ... Wim en ik zijn fervente vintageshoppers. Toen de winkels weer open mochten op 18 mei, stonden wij als eersten in de rij bij de kringloopwinkel. Veel mensen hebben tijdens deze crisisperiode hun zolder leeggemaakt. Het is hét moment om op schattenjacht te gaan.”

Heb je nóg tips om die bohemien vakantiesfeer te creëren?

“Haal binnen naar buiten. Sleep bijvoorbeeld een oud tapijt of een vintage zeteltje op je terras. En ga wandelen. Ideaal in ­coronatijd, en het is bovendien hét seizoen om gedroogde grassen te scoren, dé bohotrend van het moment. Onlangs passeerde ik een voortuintje vol pampagras dat dringend gesnoeid moest worden. Ik heb spontaan mijn diensten aangeboden in ruil voor de overschotten (lacht). Iedereen blij.”