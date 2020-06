Met dit trucje weet je of jouw plant water nodig heeft Nele Annemans

26 juni 2020

14u24 0 Vrije tijd Ook al heel wat van je planten verloren aan de verdrinkingsdood of uitdroging? Dat is vanaf nu voorgoed passé! Plantenexperte Reagan Kastner van de online plantenwinkel Ook al heel wat van je planten verloren aan de verdrinkingsdood of uitdroging? Dat is vanaf nu voorgoed passé! Plantenexperte Reagan Kastner van de online plantenwinkel STYLUCH deelde zonet een geniaal trucje om precies te weten wanneer je groene vriendjes water nodig hebben.

In een recente video op TikTok verklapt Kastner haar trucje om je planten nooit meer te veel of te weinig water te geven. Het enige wat je nodig hebt? Je vinger. “Steek je vinger ongeveer 2,5 cm diep in je plantenpot. Als je hem eruit haalt en je ziet er veel vuil aan hangen, dan hoef je je plant geen water te geven. Stop je je vinger erin en hangt er maar een heel klein beetje vuil aan, dan is het tijd om water te geven.” Simpeler kan haast niet!

De tekst gaat verder onder de video.



Staat je groene amigo toch kurkdroog? “Dan kan je hem nog altijd redden door hem voldoende water te geven en te besproeien”, aldus Kastner. “Geef je je plant daarentegen te veel water, dan is het bijna onmogelijk om hem nog terug tot leven te wekken.”

Watergeven via apps

Nogal vergeetachtig? Dan zijn er ook een aantal apps zoals Plantsome die je kunnen helpen. Je voert simpelweg je plant in en daarna berekenen zij aan de hand van het lokale weerbericht, de hoogte van je plant en de hoeveelheid licht wanneer en hoeveel water je plant nodig heeft. Daarna krijg je een melding op de dag dat je je plant water moet geven en ook over hoeveel je nu precies moet gieten. Geen idee welke plant je hebt? Dan kan je ook hun hulp inschakelen. Nog makkelijker werkt Plantifier, een app waar je simpelweg een foto van je huisplant invoert en andere gebruikers je vertellen welke het is.

