Met deze snelle schoonmaaktips geniet je langer van je zondag TVM

10 juni 2018

13u22 22 Vrije tijd In de week heb je er waarschijnlijk geen tijd voor, dus gebruik je je enige twee vrije dagen maar om je woning schoon te maken. Zonde als het van ons afhangt en dus gingen we op zoek naar trucjes om dat vervelende karweitje veel sneller op te knappen. Kan je des te sneller terug genieten van je luie zondag.

1. Ruim éérst je rommel op

Ja, je weet het, maar doe je het ook echt? Kuisen gaat véél makkelijker als je eerst het tafelblad afstoft, de rondslingerende spullen opbergt en de stoelen aan de kant zet. Het gaat niet alleen veel sneller, je vermijdt ook dat je gewoon om bepaalde dingen heen gaat schoonmaken (eerlijk zijn: jij doet het ook).



2. Geef producten de tijd om in te werken

We zijn allemaal een tikje ongeduldig. Die ossengalzeep 10 minuten laten inwerken? Ach, twee minuutjes zal ook wel goed zijn. Niets van. Die tijdsindicaties staan niet voor niets op de verpakking, het zorgt ervoor dat het product écht zijn werk doet. En wedden dat het na het wachten plots ook een stuk makkelijker gaat?



3. Stofzuig naar de andere kant

Begin jij ook altijd in de hoek om van daaruit de rest van de kamer te doen? Niet goed. Wie efficiënter wil stofzuigen, begint best in het midden van de kamer, daar wordt immers het meeste geleefd - zeg nu zelf, hoeveel tijd breng jij in de hoek van je woonkamer door? Zo verzeker je ervan dat de meest gebruikte (en dus ook vuilste) delen van de kamers het best gepoetst worden.



4. Vind altijd de goede kant van het dekbed

Ben jij ook keer op keer in een eeuwige strijd verwikkeld met je dekbed om het in de hoes te krijgen? Er is een heel eenvoudig trucje: ga gewoon op zoek naar het label, en plaats je dekbed met het label links boven in de overtrek. Klaar is kees.



5. Werk van boven naar onder

Als je eerst begint met stofzuigen en daarna pas de tafel en de kastjes onder handen neemt, is de kans groot dat er weer vuil en stof op die kraaknette vloer terecht komen. Daarom werk je beter 'van boven naar onder'. Door de vloer als laatste te doen, ben je er zeker van dat ze brandschoon is en hoef je geen dubbel werk te doen.

