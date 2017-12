Met deze app kunnen er nooit meer vreemden meelezen op je telefoon SV

17u31 1 Thinkstock Vrije tijd Iedereen kent het: je bent geconcentreerd met je telefoon bezig, en plots voel je twee brandende ogen. Niet alleen jij blijkt jouw persoonlijke Candy Crush Saga-record best belangrijk te vinden, ook je buurman op de trein. Wel, met deze app kan jij in het vervolg met een gerust hart spelletjes spelen, browsen of Netflix kijken zonder dat iémand weet wat je aan het doen bent.

Twee Google-onderzoekers, See Jung Ryu en Florian Schroff, zijn namelijk bezig met een app die stiekeme meegluurders opspeurt. De Electronic Screen Protector app zou je dan ook in een overvolle trein of bus kostbare privacy-momenten gunnen. Halleluja.

Hoe werkt het? Wel, eigenlijk wordt gewoon de camera aan de voorkant van je telefoon gebruikt om te registreren wat er achter je gebeurt. Zo kunnen individuele gezichten herkend worden, en kan er meteen vastgesteld worden of die persoon aan het meelezen is. Is dat het geval? Dan onderbreekt de app meteen alles dat je aan het doen bent, en krijg je live beelden van de stiekemerd te zien. Om elke vorm van twijfel te elimineren, komt er ook nog eens een rood kader rond zijn of haar hoofd, een opvallende regenboogpijl en het bericht: 'Stranger is looking alert!!!'.

De app zou amper twee milliseconden nodig hebben om een starende blik op te speuren, en 47 milliseconden om een gezicht te herkennen. Wanneer de app beschikbaar zal zijn, is nog niet geweten, maar volgende maand zal het duo zal hun creatie voorstellen op de Neural Information Processing Systems conferentie. "Door de snelheid en nauwkeurigheid kunnen we gelijktijdig een brandende blik én een persoon opspeuren in het echte leven. Zo kan je in alle veiligheid privé-inhoud lezen op je telefoon, zelfs in drukke ruimtes," aldus de twee wetenschappers.

See Jung Ryu / Florian Schroff Dit krijg je te zien op je scherm wanneer iemand aan het meelezen is.