Met deze app bepaalt het lot wie koffie of thee moet halen op werk Priscilla van Agteren

01 april 2019

15u04

Haal jij altijd maar koffie en thee voor je collega's maar zij nooit voor jou? App-ontwerper Sebastiaan Pasma heeft daar wat op verzonnen. Met zijn app Kantoor Roulette wijst het lot iemand aan om de volgende trip naar de koffieautomaat te maken.

Kantoor Roulette is even simpel als effectief. Met de app kunnen gebruikers zich aanmelden voor de volgende koffie- en theeronde en kunnen ze aangeven wat ze willen drinken. Een digitaal rad van fortuin verschijnt bij iedereen op een scherm, gaat draaien en wijst aan wie van de deelnemers dit keer de mokken en koppen moet bijvullen.

De app is ontstaan uit voorloper Bier Roulette, aldus oprichter Sebastiaan Pasma. “Die was oorspronkelijk ontwikkeld voor studenten in de kroeg en werkte volgens hetzelfde principe. Maar in het verzamelgebouw waar ik werk, gebruikten we hem al voor de koffie en thee. Toen besloot ik een versie te maken speciaal voor kantoor.’’

Kantoor Roulette is gratis te gebruiken via de browser of door een extensie in Chrome te installeren. Afgelopen februari is er een betaalde ‘pro’-versie bijgekomen. Voor 2,50 euro in de maand kunnen gebruikers binnen bedrijven groepen aanmaken. “Dat maakt het gebruik van de app ook mogelijk bij grotere bedrijven. Als je op een groot kantoor werkt, wil je waarschijnlijk niet voor 20 man tegelijk koffie gaan halen. In de pro-versie kan je dus een groep maken voor alleen je afdeling of je etage.’’

Koptelefoons af

Kantoor Roulette is niet alleen praktisch bedoeld, aldus Pasma. De app haalt ook even de aandacht weg bij werk en beeldscherm. “De koptelefoons gaan af en iedereen is weer even bereikbaar voor elkaar. De sfeer wordt wat losser en je maakt eerder een praatje, ook over andere zaken dan waar je het in de vergadering over hebt.’’



Voor Pasma is Kantoor Roulette eigenlijk een bijproject. "Ik ben freelancer en doe dit naast mijn andere opdrachten. Ik heb wel een designer ingeschakeld voor het ontwerp van de site maar verder doe ik alles zelf. Ik leer daardoor ook elke keer weer nieuwe dingen bij.’’



Dat de app zo in de smaak valt, had hij van tevoren niet verwacht. “Wekelijks melden nieuwe bedrijven zich aan. Ik heb geen reclame gemaakt of iets dergelijks, dus die groei is organisch. Mensen vertellen elkaar blijkbaar erover, echt heel leuk.’’



Pasma hoopt nu dat Kantoor Roulette de grens over gaat. “De Engelstalige versie, Office Roulette, is af voor internationale gebruikers.’’

Maar de app-ontwerper ziet nog geen gouden bergen. “Rijk ga ik waarschijnlijk niet worden van Kantoor Roulette, en daar gaat het me ook helemaal niet om. Ik wilde gewoon een product maken waar mensen iets aan hebben, en dat blijkt zo te zijn. Fantastisch als ze dan contact met je opnemen en zeggen dat ze waarderen wat je gemaakt hebt.’’