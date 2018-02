Met deze 7 trucjes lijkt je huis altijd opgeruimd en proper TVM

21 februari 2018

12u00 1 Vrije tijd Komen er vanavond gasten en heb je geen tijd meer om uitgebreid je woning te kuisen? Pas dan de volgende 7 trucjes toe en je huis lijkt in een paar minuten fris en schoon.

1. Verstop rommel

Een lange termijn optie is het natuurlijk niet, maar als het snel moet gaan is het alleszins wel effectief. Pak een grote mand bij de hand, ga ermee door je huis en stop er alles in dat rondslingert. Zet weg in een berging of kast en klaar is kees. Is het echt erg gesteld met je rommel, maak dan aparte zakken of manden per kamer.

2. Hou oppervlakken zo leeg mogelijk

Bij dat verstoppen van je rommel, is het belangrijk om zoveel mogelijk lege vlakken te creëren. Dat zorgt voor rust in huis. Al die kleine potjes, schaaltjes en andere tierlantijntjes zorgen er alleen maar voor dat je huis rommeliger lijkt dan het daadwerkelijk is.

3. Haren van huisdieren

Je huis mag nog zo kraaknet zijn, een zetel vol katten- of hondenharen is een echte afknapper én doet je veel viezer lijken dan je misschien bent. Ga over de zetel met een kledingroller en stofzuig snel waar nodig.

4. Schud de kussens op en hang je tv-deken recht

De kans is groot dat een aperitiefje eerst in de zitkamer wordt gedronken, dus is het belangrijk dat je salon er piekfijn uitziet. Schud de kussens even op en zet ze recht met de punt naar beneden in de zetel. Vouw ook het tv-deken op en hang over een leuning. Je zetel lijkt ineens heel wat chiquer.

5. Verlucht

Laat je huis minstens een halfuurtje verluchten voor je gasten komen. Zeker in de winter kan de lucht binnenshuis nogal snel bedrukkend aanvoelen én dan weet je meteen ook dat je woning fris ruikt.

6. Stof af

Spuit flink wat allesreiniger op een vochtige doek en ga snel even over alle grote oppervlaktes in huis. Denk bijvoorbeeld aan de eettafel, de schouw, bijzettafeltjes en tv-kast. Dat hoeft niet langer dan een paar minuten te duren, maar je woning lijkt er wel meteen schoon door.

7. Vergeet spiegels niet

Op spiegels lijkt stof altijd tien keer erger. Snel even schoonmaken met een glasreiniger is dus de boodschap.