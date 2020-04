Met deze 5 tips los je een cryptogram razendsnel op FUN redactie

30 april 2020

13u02

Bron: ad.nl 0 Vrije tijd Als je graag puzzelt, heb je ongetwijfeld ook al een een cryptogram geprobeerd. Die klassieker onder de denkpuzzels is razend populair, maar veel mensen - ook de echte slimmeriken - breken er hun hoofd over. Als je een paar simpele trucjes in het achterhoofd houdt, gaat oplossen wel véél gemakkelijker. Meer leuke spelletjes vind je in onze Als je graag puzzelt, heb je ongetwijfeld ook al een een cryptogram geprobeerd. Die klassieker onder de denkpuzzels is razend populair, maar veel mensen - ook de echte slimmeriken - breken er hun hoofd over. Als je een paar simpele trucjes in het achterhoofd houdt, gaat oplossen wel véél gemakkelijker. Meer leuke spelletjes vind je in onze FUN zone

De essentie aan een cryptogram is - kort gezegd - dat het antwoord in de vraagstelling schuilt. De verborgen boodschap vinden is juist wat een cryptogram zo lastig, maar ook zo uitdagend en dus dikke fun maakt. Het is trouwens niet zo dat enkel superintelligente mensen goed cryptogrammen kunnen oplossen; met wat oefening kan iederéén het.

Om je op weg te helpen met het oplossen van onze cryptogrammen, hebben we een paar handige tips voor je. Zo word jij binnenkort ook een echte krak in het kraken van cryptische puzzels.

Tip 1: Kijk eerst naar elk woord apart

Kijk bijvoorbeeld eens naar de omschrijving ‘gevaarlijk, zo’n verbinding’. Voor de woorden gevaarlijk en verbinding kan het synoniem ‘link’ worden gebruikt. ‘Link ‘is het woord dat we hier zoeken.

Tip 2: Is het geen anagram?

Soms zijn de woorden die gezocht worden anagrammen. Het woord dat gezocht wordt, ligt verscholen in een woord in de omschrijving. Door met de letters een nieuw woord te vormen, vind je (een deel van) de oplossing. Woorden als ‘weer’ of ‘verdraaid’ of ‘door elkaar’ wijzen meestal op verborgen anagrammen.

Cryptovoorbeeld: door elkaar komen er dertien binnen. Het woord dat we hier zoeken is ‘intrede’, een anagram van dertien.

Tip 3: Probeer het eens omgekeerd

Staan er woorden als ‘weer’, ‘terug’ of ‘andersom’ in de omschrijving? Die kunnen erop wijzen dat er een palindroom gebruikt is; een woord dat je in beide richtingen kan lezen, zoals redder of dood.

Cryptovoorbeeld: komt zonder iets met een kleur terug. ‘Zonder iets’ is leeg, en leeg de andere kant op is geel. ‘Geel’ is het woord dat we hier zoeken.

Tip 4: Klinkt als

‘Klinkt als’ is een typische manier om woorden in een cryptogram te verhullen. Staan er woorden als ‘klinkt’, ’hoort’ of ‘lijkt’ in de omschrijving, dan moet je voor de oplossing vaak op deze manier verder denken.

Cryptovoorbeeld: verdriet lijkt bloederig. Welk woord, dat we associëren met verdriet en bloederig klinkt hetzelfde? Het woord dat we hier zoeken is ‘rouw’.

Tip 5: Associaties maken

Associëren kun je leren. Soms kan de oplossing van de omschrijving puur gevonden worden door associatie. Neem bijvoorbeeld de omschrijving ‘natuuruitgave’. Welk woord valt er zowel met natuur als met uitgave te associëren? Een uitgave kan ook een publicatie zijn, een krant, een (dag)blad. En wat valt er in de herfst van de bomen? Yes, ‘blaadje’ is het woord dat we hier zoeken.

Oefening baart kunst

Met een beetje door te denken en een paar handige tips wordt cryptogrammen oplossen al iets gemakkelijker. Sowieso: hoe meer je er maakt, hoe sneller je ‘het’ gaat zien. Die eureka-momentjes zijn ook net wat deze puzzels zo tof maken.

Zelf proberen? Start het spel



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Door de coronamaatregelen zitten we nog steeds grotendeels thuis. In onze ‘Thuisblijfgids’ ontdek je diverse tips en tricks van zowel experts en journalisten om je bezig te houden en (mentaal) gezond te blijven.

Lees ook:

Welke gezelschapspellen zijn het leukst om de tijd te verdrijven?

Luister jij al digitaal via DAB+? Dit zijn de leukste zenders van het moment

Lettervreter? Deze reeksen mogen niet ontbreken in je boekenkast