Met de boot of fiets: zo gaan we in 2020 op reis LDC

06 januari 2020

09u44

Bron: Forbes 1 Vrije tijd 2020 luidt de start in van een nieuw jaar én een nieuw decennium. En dat betekent dat ons leven flink veranderd is in vergelijking met tien jaar geleden. Ook de manier waarop we reizen. Benieuwd welke vakantietrends bezig zijn aan een stevige opmars? We sommen het even voor je op.

1. Ook luxereizen worden steeds duurzamer

Duurzaamheid is al langer een trendwoord bij vakantiegangers, maar in 2020 springt ook de luxe-sector mee op de kar. Volgens Forbes wordt er van hotels steeds vaker verwacht dat ze het verbruik van plastic en hun ecologische voetafdruk proberen te verminderen.

2. We gaan de rust opzoeken

Verschillende bestemmingen zoals Bali of Thailand blijven populair en zullen ook de komende maanden nog geregeld opduiken op je sociale media. Maar daarnaast zijn er ook veel globetrotters die nood hebben aan rust en andere toeristen koste wat het kost willen vermijden. Zij trekken naar relatief onbekende bestemmingen. Dat blijkt ook uit cijfers van Booking.com: maar liefst 54% van de reizigers wil iets doen aan het overtoerisme. 51% wil dan ook gerust op vakantie naar alternatieve bestemmingen die minder bekend zijn, maar dezelfde troeven hebben.

3. Andere manieren van transport vallen in de smaak

Flygskam, ofwel vliegschaamte. In Zweden is het een fenomeen en ook bij ons kreeg de term het voorbije jaar heel wat aandacht. Wat het juist inhoudt? Het wordt gedefinieerd als “de schaamte die iemand ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig terwijl er duurzamer alternatieven zijn”. Een resultaat van die vliegschaamte is dat veel mensen op zoek gaan naar andere manieren om te reizen, zoals met de trein of zeilboot.

4. We kunnen niet stilzitten

Reizen naar één bestemming en daar blijven? Niets daarvan. In 2020 willen we rondtrekken én bewegen, te voet, met de fiets, al zwemmend of met een kano. Ideaal voor de sportievelingen en de avonturiers onder ons.