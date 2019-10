Meer groen in huis? Deze plant past perfect bij jou (en je levensstijl)

Vrije tijd

Eén eenzame cactus op de vensterbank volstaat niet langer. Tegenwoordig is het hip om je woonkamer vol te stouwen met kamerplanten. Droom jij ook van een urban jungle, maar heb je geen groene vingers? Dan komen de tips van Summer Rayne Oakes - auteur en eigenares van wel duizend kamerplanten - goed van pas. Zij legt uit hoe je de plant vindt die perfect bij je past. Meer advies over groen in huis en tuin vind je in ons tuindossier