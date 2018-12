Meer dan de helft laat partner bij kerstborrel liever thuis Marloe van der Schrier

20 december 2018

16u54

Bron: AD.nl 0 Vrije tijd Vind jij het altijd maar gedoe om je partner op de kerstborrel aan al je collega’s voor te stellen en ga je liever alleen? Je bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat 53 procent liever zonder wederhelft naar de werkborrel gaat.

Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1196 werkende Nederlanders. Van de 1059 respondenten die aangaf een kerstborrel te hebben, blijkt dat vooral vrouwen liever alleen op pad gaan: 60 procent van de vrouwen gaf aan hun partner liever thuis te laten. Bij de mannen was dat 48 procent. Ruim een derde van de respondenten ziet de kerstborrel überhaupt als een verplichting en laat deze aangelegenheid liever helemaal aan zich voorbijgaan.

Als je wel je partner meeneemt, moet je hem wel even goed introduceren bij collega’s. “Je ziet vaak dat mensen bekenden tegenkomen en dan vergeten hun partner voor te stellen. Dan staat hij of zij er maar een beetje bij”, zegt Yvonne van der Kroft van Etiquette à la Carte. "Vertel waar je partner werkt, hoe lang jullie elkaar kennen en zorg dat er een gesprek op gang komt zonder dat het beladen is.” Kies je ervoor om je partner toch thuis te laten? Dan is het wel zo netjes dat even te laten weten. “Natuurlijk ben je niet verplicht om je partner mee te nemen, als je het maar aangeeft bij de organisatie”, aldus de etiquette-coach.

Drinken en flirten

De borrel is vaak bedoeld om bij te praten en samen met een goed gevoel op weg te gaan naar volgend jaar. Wat daar niet bij hoort: roddelen over collega’s. Van der Kroft: “Je moet sowieso niet roddelen over collega’s of het over andere mensen hebben. Houd het neutraal.” Ook verkeerd: over de schouder van je gesprekspartner heen kijken om te zoeken of er iemand is die interessanter is. “Probeer echt sociaal te zijn.”

Te veel drinken is op deze gelegenheid daarom ook uit den boze. Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de respondenten zich weleens heeft geërgerd aan overmatig drankgebruik van collega’s tijdens de kerst- of nieuwjaarsborrel. 8 procent van de respondenten zegt dat ze weleens dingen hebben gedaan op een kerstborrel waar ze nu spijt van hebben. "Uitgebreid dansen met de partner van iemand anders? Daar moet je mee uitkijken. Het gaat nog weleens mis op dit soort evenementen dus het is goed om van te voren na te denken hoeveel drank je er ingiet", aldus Van der Kroft.