Mediteren niets voor jou? Knopen maken is de nieuwe mindfulnesstrend Stéphanie Verzelen

17 juli 2020

11u03 0 Vrije tijd Sinds de lockdown is mindfulness populairder dan ooit. We doen aan yoga of leren mediteren. Heb je het niet zo voor stilzitten, maar kan je wel een portie zen gebruiken? Dan is knopen maken de nieuwe trend die je rust in je hoofd brengt.

Het hoeft geen verrassing te zijn dat we door de pandemie met z’n allen meer stress hebben en naar manieren op zoek gaan om die aan te pakken. Resultaat? Meditatieapps als Headspace en Calm werden zo’n zeven miljoen keer gedownload tijdens de lockdown, Calm kon specifiek 911.000 meer downloads optekenen in april dan in januari.

#tyingknots

Maar meditatie is niet voor iedereen. Heb je een brein dat graag tegen honderd per uur werkt, dan leidt zo'n halfuurtje focussen op je ademhaling snel naar een onophoudelijke stroom van nog meer geplan en gepieker. Actievere vormen van mindfulness zijn dan een beter idee en ook die waren heel populair tijdens de quarantaine: puzzels maken of plaatjes inkleuren waren een hype – ook onder volwassenen.

Valt ook in die laatste categorie: knopen maken. Het kan niet op dezelfde buzz rekenen als de puzzeltrend, maar de oldskool scoutsactiviteit vergaart opeens wel meer enthousiastelingen sinds de lockdown. Onder de hashtag #tyingknots op Instagram posten beginnelingen geslaagde knopen en op YouTube en Pinterest komen verschillende tutorials online.

Beter dan breien

Waarom het aan populariteit wint? Net zoals puzzelen is knopen maken een rustgevende activiteit die je handen bezighoudt en je brein een puzzel geeft om op te lossen. In 1973 al publiceerde de New York Times een artikel getiteld ‘Art of Knot-Tying Revived’, een interview met knoopfanaat John Hensel, auteur van de ‘Encyclopedia of Knots and Fancy Rope Work’ uit 1939. In het artikel omschrijft hij knopen maken als een goedkope en makkelijke vorm van therapie. “Verschillende verplegers en leerkrachten hebben me al verteld dat zij het zo ervaren. Je kan het ook gewoon praktisch overal doen, zelfs in bed, en een mooie knoop maken duurt maar heel even.”

Knoopzeloten vergelijken het effect van knopen maken ook met het effect van breien. In een Britse survey uit 2013 bij 3.545 breiers getuigde 37% van hen dat breien hen hielp om hun problemen te vergeten en 39% dat breien hen hielp om hun gedachten te organiseren. De onderzoekers besloten dat breien, omdat het uit zulke ritmische en repetitieve bewegingen bestaat, therapeutisch en meditatief kan zijn. Over knopen maken kan nagenoeg hetzelfde gezegd worden, alleen heb je daarbij nog het voordeel dat je geen breinaalden hoeft te kopen.

Aan de knoop

Kriebelt het om het zelf te proberen?

Stap 1: neem een touw. Een dun touw van jute of nylon (met een diameter van zo'n 5 tot 8 millimeter) is het makkelijkst om mee te werken.

Stap 2: maak een kop thee en ga zitten of liggen op een rustgevende locatie. Op je bed, aan je bureau. Een kalme playlist op de achtergrond is ook heerlijk. Het YouTubekanaal ‘Tying it All Together’ heeft zo’n beetje alle tutorials waar je van kan dromen, van klassieke knopen tot extreem creatieve creaties. ‘Why Knot’ is ook een heel goed startpunt.

Stap 3: volg een paar tutorials, bijvoorbeeld op Youtube. Leer de basisknopen, zoals de gewone platte knoop. Blijf die basisknopen oefenen tot je ze uit je hoofd kent. Daarna kan je toewerken naar complexere knopen die meer bewegingen vereisen, zoals de apenvuistknoop of de karaaksteek. Je focust best op maar een paar knopen per sessie, anders is verwarring niet veraf.

Stap 4: ben je een echte pro? Dan kan je creatiever worden en je eigen knopen gaan creëren. Eén extra beweging toevoegen aan een basisknoop kan je al een compleet nieuwe constructie doen ontdekken. Of pas de knopen toe op je kledingstukken en veterschoenen voor een uniek extraatje.

